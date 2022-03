Los lectores de JENESAISPOP estabais muy acertades rescatando ‘Magic Still Exists’, el último álbum de Agnes, entre los mejores discos de 2021 en vuestras votaciones de finales de año. Se trata de un muy entretenido álbum de pop que suponía el regreso de la sueca Agnes Emilia Carlsson 9 años después de su anterior entrega.

La cantante conocida internacionalmente por el hit de 2008 ‘Release Me’ se había dado a conocer en el «Idol» sueco, lo cual lanzaba una carrera que incluía varios números 1 en su país natal en singles y álbumes. Los tropezones de los temas contenidos en ‘Veritas’ (2012) le hacían parar. Agnes había pasado toda su adolescencia y su post-adolescencia de promo en promo, cazando hits y sin tiempo para pensar en quién era. «Necesitaba crecer como persona, pero también ser creativa. Necesitaba un tiempo de descanso», indica en una entrevista con Women In Pop. Pero se lo tomó con calma. Desde 2015 fue escribiendo hasta 100 canciones, que no ha sacado, sino que simplemente le han servido como ejercicio.

‘Magic Still Exists’ es el resultado de ese ejercicio, planteándose como un álbum espiritual inspirado en la música disco, que no puede recordar más a nombres como Gloria Gaynor, Jimmy Somerville o Lady Gaga. Todos ellos, de una manera o de otra, han buscado refugiarse en la música disco como forma de vida. Como forma de aceptarse a uno/a mismo/a y de integrarse en la sociedad. Sucediendo a una intro que se plantea como un «Despertar Espiritual», ‘XX’ es, literalmente, su propio ‘Express Yourself’, apelando a «hermanos y a hermanas». “No hay ninguna necesidad de intentar encajar, la gente va a decir lo que quiera de todos modos” y “Libera tu mente y libera tu cuerpo” son algunos de sus mensajes, repitiéndose este a lo largo de varias pistas a lo largo de ‘Magic Still Exists’.

El álbum es generoso en trallazos que beben también del europop, del HI-NRG o del electro. El hit ’24 Hours’ recuerda a C.C. Catch. ‘Here Comes the Night’ era el gran homenaje a ABBA previo a su regreso. ‘Love and Appreciation’ es el gran clásico disco del álbum. ‘Selfmade’, más actual, contiene efectos que podrían haber producido Yelle.

‘Magic Still Exists’ se complementa con varios interludios que refuerzan su carácter espiritual, cercano a la comunidad LGTB+. Uno se llama ‘Freedom’. Otro repite que «el alma no tiene género», que «el espíritu no tiene género» y que «es hora de liberarse». En ‘Free Your Mind & Free Your Body’ la referencia es más bien Daft Punk, otros que adoraban la escena disco. La línea artística de la producción de Vargas & Lagola, conocidos por su trabajo con Avicii, Axwell & Ingross o David Guetta, está clara. Al menos hasta que todo decide cerrarse con una balada a piano que reincide en los mismos mensajes. Ahí Agnes es definitivamente Lady Gaga, solo que con un timbre más bien Miley Cyrus. Ahí ya está claro que no será este el álbum más original del mundo. Tampoco es que lo sean otros lanzamientos mucho más millonarios.