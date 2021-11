Agnes es la reina de la disco en su primer álbum en 9 años

Conoces a Agnes. La cantante sueca triunfó allá por 2009 con su éxito dance-pop ‘Release Me’, también lo hizo con el tema ‘On and On’, y además venía de ganar Idol, el Operación Triunfo sueco, en 2005. Agnes es otra de esas grandes voces del pop que han conocido éxitos y fracasos por igual, sin que la industria de la música haya sabido muy bien qué hacer con su talento. De hecho, su paso por una discográfica independiente, tras abanadonar la multinacional a través de la cual editó sus dos primeros trabajos discográficos, le dio sus mayores éxitos. Pero su último disco, ‘Veritas’, databa de 2012.

Hasta ahora. Estos días, Agnes ha lanzado su primer disco en 9 años, y ha renovado su imagen. ‘Magic Still Exists’ la postula como diva disco semi underground (aunque ella está asociada a Universal), lo cual es evidente desde que se observa la estética de su portada de peinado geométrico y hombreras, parecida a la de Grace Jones.

En lo musical, los vocoders de ‘XXX’ recuerdan a la etapa ‘Body Talk’ de Robyn, la producción de ‘Selfmade’ le tira una caña al ‘Overpowered’ de Róisín Murphy y el ritmo electro de ’24 Hours’ es puro Giorgio Moroder. Los temas de disco clásico, como ‘Here Comes the Night’ o ‘Love and Appreciation’, parecen hechos para una reencarnación del Studio 54 y traen a la mente, lo has adivinado, a la última Jessie Ware.

El mayor éxito de ‘Magic Still Exists’ hasta la fecha es ‘Fingers Crossed’, un tema 100% ABBA -época ‘Voulez-Vous’- que nos vamos a seleccionar como Canción Del Día porque ya hemos hablado suficientemente de ABBA esta última semana. Nos decantamos por la que es probablemente la mejor canción del álbum en general: ‘Here Comes the Night’ es una de esas producciones de disco clásico épicas y tremebundas que parecen entregar su vida entera a la bola de luces. La letra nos reta a atrevernos amar: «¿hay alguien allí afuera, debajo de las brillantes estrellas? Si quieres enamorarte para siempre, encuentra el amor tras la oscuridad».

