Poco antes de que ‘What’s Your Pleasure?‘ cumpla un año de vida, Jessie Ware ha decidido reeditarlo con una serie de canciones inéditas con las que recordar por qué este fue uno de los mejores discos de 2020, exactamente el segundo para la redacción de JENESAISPOP solo por detrás del de Dua Lipa. Es un paso acertado porque ‘What’s Your Pleasure?’ es uno de esos álbumes que han mejorado (más si cabe) con el paso del tiempo hasta confirmarse como una auténtica obra maestra del pop de nuestros tiempos. A veces hay que confiar en el tiempo para saber si un disco está hecho para perdurar en el ídem, y tiene toda la pinta de que ‘What’s Your Pleasure?’ lo va a hacer. Y más ahora que han abierto las discotecas, ese lugar donde se desarrolla todo este glamouroso álbum dedicado al hedonismo y a la noche.

Las canciones inéditas de este ‘What’s Your Pleasure? (The Platinum Pleasure Edition)’ son peores que las del disco principal, como es obvio pues sino habrían terminado en aquel. Sin embargo, y sin querer desmerecer a nadie, algunas de estas canciones en realidad son bastante buenas y serían verdaderos hitazos en el repertorio de ciertos artistas semi underground (o sin el semi) que alguna vez han coqueteado con la música disco, como Nite Jewel o Class Actress. ‘Please‘ da tal dosis de voguing que suena como la hermana pequeña de ‘What’s Your Pleasure?’, la canción, o quizá como su hermana gemela, ‘Impossible’ suma drama a la misma ecuación resultando igual de pegadiza y ‘Hot N’ Heavy’, producida por SG Lewis y no por James Ford aunque no lo parezca, es otro hit de disco-pop decadente cuyo gancho onomatopéyico (los «ooh ha ha ha») es todo un acierto. ‘Overtime’, canción favorita de los fans que data de 2018 (!!!), es de hecho el single que inició esta etapa disco en la carrera de Jessie Ware, y sus matices electro y acid siguen siendo los más agresivos de todos.

Bastante mejor que el álbum reeditado de Dua Lipa, pues el cribado de canciones ha sido muchísimo más exigente, pero muchísimo más, ‘What’s Your Pleasure? (The Platinum Pleasure Edition)’ incluye un corte bailable bastante menor llamado ‘Eyes Closed’ y un par de baladas de esas que nos recuerdan de dónde viene Jessie Ware, que es de renovar el R&B-pop gracias a maravillas como ‘Running’ o ‘Tough Love’. ‘Pale Blue Light’ es otro de esos baladones de soul-pop sofocantes y apasionados que tanto le gusta hacer, pero en este caso hay que esperar a que llegue su escalofriante puente góspel para que cale de verdad; y ‘0208’, producida por Kindness, llama la atención por su exquisita y envolvente producción, que remite a los tiempos de aquello que se llamaba «R&B alternativo», mientras la melodía podría ser de la Janet Jackson más seductora. El disco se cierra con un interesante remix de ‘Adore You’ por Bibi Zhou y Sihan, pero si para algo existe esta reedición es para que escuches la original si es que no lo habías hecho antes. Nunca es tarde pero ¿a qué demonios estás esperando?

