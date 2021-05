Jessie Ware vuelve a darte voguing en ‘Please’

Jessie Ware va a sacar una edición deluxe de su álbum del año pasado, ‘What’s Your Pleasure’, que terminaba en el segundo puesto de la lista de mejores discos de 2020 para nuestra redacción. A falta de que averigüemos si alguna de las pistas extra trae su colaboración con Kylie Minogue o habrá que esperar a otra ocasión o a otra vida para escuchar tal cosa, se ha presentado el primer single de esta reedición.

‘Please’, hoy nuestra «Canción del Día», es un funcional llenapistas inspirado en los beats de la música dance de principios de los 90. Si el vídeo de ‘What’s Your Pleasure’ ya iba por ahí, ‘Please’ lleva esto un pelín más lejos con una corte de jóvenes bailarines. En la letra, Jessie Ware se postula como “la chica de tus sueños” e imagina un lugar “en el que los momentos duren para siempre” y de hecho lo ofrece, lo consigue.

Se ha perdido ya algo de factor sorpresa o ruptura respecto a lo que fue el cuarto álbum de la artista, pero en cualquier caso ‘Please’ es una buena manera de expandir una era que mereció mayor atención por parte del público generalista (desgraciadamente el runrún generado por ‘Remember Where You Are’ duró tan sólo dos semanas).

De momento las cosas pintan OK y aunque sea de manera tímida, el tema ha recibido más streamings y apoyo de radios británicas que los sencillos originales de ‘What’s Your Pleasure’, durante su primera semana de vida.

La “Platinum Edition” de este disco sale a la venta el 11 de junio con el siguiente tracklist:

1. Spotlight

2. What’s Your Pleasure?

3. Ooh La La

4. Soul Control

5. Save A Kiss

6. Adore You

7. In Your Eyes

8. Step Into My Life

9. Read My Lips

10. Mirage (Don’t Stop)

11 . The Kill

12. Remember Where You Are

13. Please

14. Impossible

15. Eyes Closed

16. Overtime

17. Hot N Heavy

18. Pale Blue Light

19. 0208 (feat. Kindness)

20. Adore You (Endless Remix)



