No hay otro tema del que se haya hablado esta semana. Will Smith dio una bofetada a Chris Rock en el momento y en el sitio más inadecuado imaginables. ¿O no fue así? ¿Está justificada la agresión de Will, como insinúa Nicki Minaj? ¿Cuáles están siendo las reacciones a este incidente?

La noche del domingo la Academia sufrió una crisis que no vio venir, y se notó en la incapacidad de tomar una decisión en frío a lo largo de la gala. El momento fue tan chocante que eclipsó cualquier otro suceso que pudiese destacar en el transcurso de la noche. Horas después de finalizar la ceremonia, la Academia lanzó un comunicado en el que dejaban clara su posición: “La Academia no perdona la violencia en ninguna de sus formas”. Todavía se desconoce cuáles serán las medidas que tomen contra el comportamiento de Will Smith, pero se ha abierto una investigación formal. En ella se valorarán posibles consecuencias legales.

El actor, por su parte, también ha dado su esperadísima explicación. Deja clara su intención de disculpa nada más empezar con las palabras “Mi comportamiento en los Oscars de anoche fue inaceptable e inexcusable”. Smith se justifica diciendo que “las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero un chiste sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”. El que ganó el Oscar a Mejor Actor también tuvo tiempo de pedir disculpas a Chris Rock por la agresión: “me pasé de la raya y estaba equivocado”. Rock no va a denunciar lo ocurrido.

Una de las reacciones más esperadas ha sido la de Pablo Motos, quien dedicó una parte del programa de ayer para dar su opinión. El presentador admite que la violencia no está justificada, pero anima a pensar que puede haber muchas variables que desconocemos como la relación entre los dos protagonistas o el sufrimiento de Jada Smith que han podido afectar. “Si tú eres Will Smith y alguien te hace un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público y tú sabes lo mucho que le afecta en público, pues a lo mejor colapsas y decides darle un bofetón en público también”.

El debate ha revolucionado las redes, y las opiniones no se han hecho esperar. Por un lado, hay una gran parte de la sociedad que piensa como la comediante Rosie O’Donell, quien tuiteó: «Tan molesto, en todos los niveles, bravo por Chris Rock, por no destripar a Will Smith, lo que podría hacer cualquier día de la semana, y se alejó. Una triste muestra de masculinidad tóxica de un loco narcisista”. Por otro, mucha gente apoya el punto de vista de Nicki Minaj, quién escribió: “Acabáis de presenciar en tiempo real lo que sucede en el alma de un hombre cuando mira a la mujer que ama y la ve conteniendo las lágrimas por una «pequeña broma» a su costa. Esto es lo que todos y cada uno de los hombres de verdad sienten en ese instante, mientras veis la broma, él está viendo su dolor”.

Otros momentos que han destacado, entre los que se encuentra el tweet de Jaden Smith donde defiende a su padre «Así es como lo hacemos»:

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Mejor actor de reparto para Will Smith. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) March 28, 2022

Todos sabemos que el puñetazo que Will Smith dio anoche al presentador en la gala de los Oscars

“no estuvo bien”

A quien cojones le importa quedar bien cuando se ríen de la enfermedad de tu mujer delante del mundo entero.

A ver si aprendemos a reírnos de otras cosas! #Oscars — SORAYA (@SorayaArnelas) March 28, 2022