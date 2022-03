Will Smith ha arruinado la que tenía que haber sido su gran noche en los Oscar 2022, al agredir a un cómico, en directo, ante la atónita mirada de la Academia y el resto del mundo. El actor conocido por todos desde los tiempos de ‘El príncipe de Bel Air’, ha encarnado a Richard Williams, el padre de las tenistas Serena y Venus Williams, en ‘El método Williams’. Era el favorito en las casas de apuestas y finalmente se hizo con el Oscar a Mejor Actor derrotando a Benedict Cumberbatch, Denzel Washington, Andrew Garfield y también a Javier Bardem.

Pero antes de eso una broma del cómico de Chris Rock sobre el look de su mujer, Jada Pinkett Smith, en la que la comparaba con la teniente O’Neil («Jada, te quiero. No puedo esperar para ver G.I. Jane 2»), fue suficiente para que se levantara del asiento y propinara un bofetón al cómico. A Will Smith no le bastó con decir desde su asiento «mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca», como hizo después, hasta en dos ocasiones. O criticar el mal gusto de su broma o su falta de sensibilidad a posteriori. Le fue necesario llegar a lo físico.

Era su nombre el que aguardaba como ganador en el sobre de Mejor Actor, y Will Smith aprovechó para pedir disculpas a la Academia y nominados por su agresión. «Denzel me ha advertido: «Ten cuidado en tus mejores momentos. Es cuando el diablo viene por ti»», declaró llorando como una magdalena, cuando ya era demasiado tarde. «Quiero pedir disculpa a la Academia y a mis compañeros. El amor te hace hacer locuras», justificó.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022







