‘CODA’ ha sido la ganadora de los Oscar 2022 al alzarse con las estatuillas a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Troy Kotsur. Ha sido la gran sorpresa de la velada, desde Apple TV y versando sobre una familia de pescadores sordos que tienen una hija que quiere dedicarse a la música. Jane Campion sí ha podido arañar el Oscar a la Mejor Dirección por la recomendable ‘El poder del perro’.

‘Dune‘ ha podido hacerse hasta con 6 Oscar contando con varios premios técnicos como Mejores Efectos Visuales y Mejor Sonido. ‘Drive My Car‘ triunfaba en Mejor Película de Habla No Inglesa como era de prever, al igual que ‘Encanto‘ lo hacía en la categoría de animación.

No ha habido suerte ni para Alberto Iglesias -Hans Zimmer volvió a ganar- ni para Penélope Cruz por ‘Madres Paralelas‘, que perdía el premio a Mejor Actriz contra Jessica Chastain. Sin embargo, sí para otro español nominado. ‘El limpiaparabrisas’ de Alberto Mielgo ha sido reconocido como Mejor Corto de Animación.

En la categoría musical, Billie Eilish se ha hecho con el Oscar a Mejor Canción por su contribución a James Bond, ‘No Time to Die‘, derrotando a Beyoncé, un ausente Van Morrison y dos canciones de ‘Encanto‘, ‘Dos Oruguitas’ y la millonaria ‘We Don’t Talk About Bruno’. La oferta de Billie Eilish la conocimos hace 2 años, pero la película en España titulada ‘Sin tiempo para morir‘ ha tenido que ir retrasándose debido a la pandemia.

Otros Oscar musicales han sido los concedidos a Ariana DeBose como Mejor Actriz de Reparto por el remake de ‘West Side Story’ y a Questlove por su documental ‘Summer of Soul’. Aunque la noticia -todo el foco- ha estado en Will Smith, quien ha propinado un puñetazo al humorista Chris Rock debido a un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, que sufre alopecia. Parecía que no podía estar pasando o que estuviera preparado, cuando Will Smith volvió a su asiento para decir, hasta dos veces: «Deja el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca». «Así lo haré», respondió Chris Rock ante la risa nerviosa y luego el silencio sepulcral del público.

Mejor película

CODA: GANADORA

Belfast

No mires arriba

Dune

Drive My Car

El método Williams

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

West Side Story

Mejor dirección

Jane Campion por El poder del perro: GANADORA

Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car

Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza

Kenneth Branagh por Belfast

Steven Spielberg por West Side Story

Mejor actriz protagonista

Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye: GANADORA

Olivia Colman por La hija oscura

Penélope Cruz por Madres paralelas

Nicole Kidman por Ser los Ricardo

Kristen Stewart por Spencer

Mejor actor protagonista

Will Smith por El método Williams: GANADORA

Benedict Cumberbatch por El poder del perro

Javier Bardem por Ser los Ricardo

Andrew Garfield por tick.. tick.. Boom!

Denzel Washington por La tragedia de Macbeth

Mejor actriz de reparto

Ariana DeBose por West Side Story: GANADORA

Jessie Buckley por La hija oscura

Judi Dench por Belfast

Kirsten Dunst por El poder del perro

Aunjanue Ellis por El método Williams

Mejor actor de reparto

Troy Kotsur por CODA: GANADORA

Ciarán Hinds por Belfast

Jesse Plemons por El poder del perro

J.K. Simmons por Ser los Ricardo

Kodi Smit-McPhee por El poder del perro

Mejor guion original

Kenneth Branagh por Belfast: GANADORA

Adam McKay & David Sirota por No mires arriba

Zach Baylin por El método Williams

Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza

Joachim Trier & Eskil Vogt por La peor persona del mundo

Mejor guion adaptado

Siân Heder por CODA: GANADORA

Ryusuke Hamaguchi & Takamasa Oe por Drive My Car

Jon Spaihts, Deis Villeneuve & Eric Roth por Dune

Maggie Gyllenhaal por La hija oscura

Jane Campion por El poder del perro

Mejor dirección de fotografía

Greig Fraser por Dune: GANADORA

Dan Laustsen por El callejón de las almas perdidas

Ari Wegner por El poder del perro

Bruno Delbonnel por La tragedia de Macbeth

Janusz Kaminski por West Side Story

Mejor montaje

Joe Walker por Dune: GANADORA

Hank Corwin por No mires arriba

Pamela Martin por El método Williams

Peter Sciberras por El poder del perro

Myron Kerstein & Andrew Weisblum por tick.. tick… Boom!

Mejor banda sonora original

Hans Zimmer por Dune: GANADORA

Nicholas Britell por No mires arriba

Germaine Franco por Encanto

Alberto Iglesias por Madres paralelas

Jonny Greenwood por El poder del perro

Mejor canción original

«No Time to Die», de Sin tiempo para morir: GANADORA

«Dos oruguitas», de Encanto

«Down to Joy», de Belfast

«Be Alive», de El método Williams

«Somehow You Do», de 4 días

Mejor diseño de vestuario

Cruella: GANADORA

Cyrano

Dune

El callejón de las almas perdidas

West Side Story

Mejor maquillaje y peluquería

Los ojos de Tammy Faye: GANADORA

Cruella

El rey de Zamunda

Dune

La casa Gucci

Mejor diseño de producción

Dune: GANADORA

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

La tragedia de Macbeth

West Side Story

Mejor sonido

Dune: GANADORA

Belfast

Sin tiempo para morir

El poder del perro

West Side Story

Mejores efectos visuales

Dune: GANADORA

Free Guy

Sin tiempo para morir

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

Spider-Man: No Way Home

Mejor película de animación

Encanto, de Jared Bush, Byron Howard & Charise Castro Smith: GANADORA

Flee, de Jonas Poher Rasmussen

Luca, de Enrico Casarosa

Los Mitchell contra las máquinas, de Michael Rianda & Jeff Rowe

Raya y el último dragón, de Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs & John Ripa

Mejor película documental

Summer of Soul, de Questlove: GANADORA

Attica, de Stanley Nelson

Flee, de Jonas Poher Rasmussen

Ascension, de Jessica Kingdon

Escribiendo con fuego, de Sushmit Ghosh, Rintu Thomas

Mejor película internacional

Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi (Japón): GANADORA

Flee, de Jonas Poher Rasmussen (Dinamarca)

Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom, de Pawo Choyning Dorji (Bután)

La peor persona del mundo, de Joachim Trier (Noruega)

Mejor cortometraje de acción real

The Long Goodbye, de Aneil Karia: GANADORA

The Dress, de Tadeusz Lysiak

On My Mind, de Martin Strange-Hansen

Please Hold, de KD Davila

Ala Kachuu – Take and Run, de Maria Brendle

Mejor cortometraje de animación

El limpiaparabrisas, de Alberto Mielgo: GANADORA

Bestia, de Hugo Covarrubias

Boxballet, de Anton Dyakov

Robin Robin, de Dan Ojari & Michael Please

Affairs of the Art, de Joanna Quinn

Mejor cortometraje documental

The Queen of Basketball, de Ben Proudfoot: GANADORA

Lead Me Home, de Julien Hosmalin

Audible, de Matthew Ogens

Three Songs for Benazir, de Elizabeth Mirzaei & Gulistan Mirzaei

When We Were Bullies, de Jay Rosenblatt