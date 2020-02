‘No Time to Die’ de Billie Eilish es un buen tema para James Bond, aunque lleno de “peros”

Parte de la redacción evalúa ‘No Time to Die‘, el tema de Billie Eilish para la nueva película de la saga James Bond, ‘Sin tiempo para morir’.

“Billie Eilish era idónea para componer la nueva canción oficial de 007, pero ‘No Time to Die’ no llega a ser esa composición “puramente Bond” y a la vez puramente “Eilish” que esperaba. Es bonita la melodía de “fool me once, fool me twice”, elegante el arreglo de cuerdas, y hay que celebrar que por una vez sea una voz delicada como la de Billie y no una “belter” tipo Adele o Sam Smith la que se encuentre detrás de esta canción, pero echo de menos en ella el intrigante diseño sonoro, lleno de recovecos y sorpresas, que caracterizaba el debut de la artista y que lo hacía tan personal. Así, ‘No Time to Die’ me parece una canción solvente sin más, que dudo mucho vaya a seguir escuchando en los próximos meses”. Jordi Bardají

“Billie Eilish es la artista del momento. Esto es así, y quienes la descubrimos en la época de ‘dont smile at me’ no podemos más que alegrarnos de su estatus actual. Pero ese “Billie Eilish es la artista del momento” hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar el tremendo éxito que está consiguiendo ‘No time to die’ a solo días de su lanzamiento. Porque Billie está en ese punto en que, haga lo que haga, va a tener éxito. Esto no quiere decir que estemos ante una mala canción, y desde luego es superior a su predecesora, la mediocre ‘Writing’s On the Wall‘ (no así a ‘Skyfall’). Pero ‘No time to die’, además de dar continuamente la sensación de querer sonar a tema que podría haber compuesto Lana del Rey (tenía que decirlo: ¡¿cuándo van a llamarla?!), es bastante inferior a la mayoría de temas que Eilish ha sacado recientemente, y evidentemente palidece al compararla con su aportación a la BSO de ‘Roma’. Intenta ser épica pero no, intenta emocionar pero no, intenta ser darks pero tampoco. ¿Que no está mal? No, claro, no está mal. Está muy bien. ¿Es un temazo 007 como podría haber sido? Pues tampoco. No tengo ninguna duda de que Billie podría marcarse un temazo 007 (de hecho, pensaba que lo iba a hacer), pero, quizás por el hecho de estar ahora mismo en todos los sitios posibles, esto suena demasiado manufacturado”. Pablo Tocino.

“¿Qué se le puede pedir al tema principal de una nueva franquicia de James Bond? Básicamente, que contenga la personalidad de su intérprete y autor sin perder la esencia musical teóricamente elegante –normalmente plasmada con arreglos orquestales, cuanto más pomposos mejor– y sin que falte un guiño al theme original de Monty Norman. Si además se convierte en un éxito –Adele, Wings, Madonna– o gana premios –Sam Smith–, tanto mejor. Porque, no lo olvidemos, en esto prima el marketing. ‘No Time to Die’ cumple a la perfección con todo esto, por lo que Billie Eilish y FINNEAS han salido victoriosos del envite. Dudo que ambos sientan la canción del todo suya –ningún tema Bond lo es– ni la crearan pensando en que podría formar parte de sus repertorios de directo. Y a pesar de eso, si la liberáramos del peso de las excesivas orquestaciones de Stephen Lipson, resultaría un tema bastante bonito. No creo que haya que sobreanalizar más ‘No Time to Die’, porque no había que esperar más (ni menos) de ella”. Raúl Guillén.