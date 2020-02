Billie Eilish arrasa con ‘No Time to Die’

La noticia habría sido que Billie Eilish, una de las reinas absolutas del streaming del momento, fracasa con ‘No Time to Die‘, pero los impresionantes números que está dejando la canción de la artista para la nueva película de la saga ‘James Bond’, a tan solo tres días de su lanzamiento, son más que dignos de comentar.

Vaya si lo son: en tan poco tiempo, ‘No Time to Die’ se ha colocado directamente en el número 1 del top global de Spotify. No del viral, sino del global, y con más de 7 millones de escuchas diarias supera ya por bastante las de ‘Dance Monkey’ de Tones & I. En Spotify, el tema es top 1 mundial y, en concreto, top 1 en Reino Unido y Países Bajos, top 2 en Estados Unidos, Canadá y Finlandia, top 3 en Noruega, Suecia y Dinamarca, top 5 en Australia, top 13 en Alemania… Está funcionando menos en Francia, donde es to 34; Brasil, donde es top 50, o España, donde es top 55, pero la acogida global está siendo estupenda y mucho que tiene reducirse el “hype” de ‘James Bond’ para que la canción no entre en las primeras posiciones del mercado americano y del británico la semana que viene.

Sumándole las más de 20 millones de visualizaciones logradas por la canción en Youtube, el éxito de ‘No Time to Die’ parece asegurado a largo plazo sobre todo de cara al estreno de la mencionada película, que llega a los cines el próximo día 2 de abril. Pronto, nuestro veredicto de ‘No Time to Die’.