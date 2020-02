Por qué Billie Eilish es idónea para ‘No Time to Die’, el tema de James Bond que se estrena hoy

Billie Eilish ha anunciado a través de las redes sociales que esta noche -la 1 de la madrugada en España, la medianoche en Reino Unido- estrena ‘No Time To Die’, su tema para la próxima película de James Bond. La película así llamada se estrena en cines a principios del mes de abril, pero durante 2 meses el sencillo principal de la banda sonora irá labrando su camino.

La jugada desde el punto de vista del márketing es clara y maestra, y recuerda a la selección de Adele en el año de ‘Skyfall’: Billie Eilish es la persona de moda, quien más discos vendió en 2019, la gran ganadora de todos los Grammys relevantes este año (disco, canción, grabación, producción, revelación) y válida por tanto tanto para el público clásico y generalista, como para el más joven. Seguramente los responsables de la saga James Bond quieran así conectar a un personaje que lleva décadas funcionando con el público quinceañero de hoy.

Pero además es que Billie Eilish es la persona adecuada también para realizar esta banda sonora desde el punto de vista artístico. Muchas de las canciones de James Bond han transmitido básicamente la sensación de oscuridad y peligro, la sensación de estar en la cuerda floja -de Garbage a Tina Turner pasando por Adele y Shirley Bassey- y muchas han hablado de la muerte en su mismo título, como ha sido el caso de Paul McCartney, Madonna y Jack White y Alicia Keys. ‘bury a friend’, ‘ilomilo’, ‘everything i wanted’… ¿hace falta que contemos cuántas canciones de Billie Eilish hablan directa o indirectamente de la muerte?

Por otro lado, los experimentos de Billie Eilish con el mundo del cine han dado buenos frutos. La cantante acaba de interpretar ‘Yesterday’ en la ceremonia de los Oscar, dedicada a los cineastas que nos dejaron el año pasado. Pero es que su composición inspirada en esa obra maestra llamada ‘Roma’ no pudo ser suculenta. ‘WHEN I WAS OLDER‘ es su grabación más infravalorada, está inspirada en la escena cumbre de toda la película de Cuarón -que juega igualmente con la idea de peligro y con la amenaza de la muerte- y es absolutamente sobrecogedora. Es una muestra de lo bien que entiende Eilish el juego entre cine y música, y quizá a lo que ha jugado junto a su hermano FINNEAS para escribir el tema de ‘No Time To Die’. Finneas ha dicho que no hay “nada más icónico que el juego entre cine y música de ‘Goldfinger’ y ‘Live and Let Die'” y quizá por ahí vayan los tiros. Esta noche lo averiguaremos.