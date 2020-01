Billie Eilish lidera la lista de los discos más vendidos en 2019 en todo el mundo

Billie Eilish ha sido definitivamente la cantante más exitosa en todo el mundo en 2019. Según las estimaciones del portal Mediatraffic, que llega antes que el informe oficial de la IFPI que tiende a confirmar aproximadamente sus números, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘ ha vendido el equivalente de 4,5 millones de unidades. El conteo incluye datos de streaming a lo británico, evitando el polémico sistema americano. Además, Billie Eilish aparece en el puesto 16 con su EP ‘Don’t Smile At Me’, que a pesar de no haber salido durante este año, ha movido 1,7 millones de copias durante 2019, superando en total los 2 millones.

En el puesto 2 de lo más vendido en el mundo encontramos a los surcoreanos BTS (Bangtan Boys) con ‘Map Of The Soul: Persona’. Además, la boyband japonesa Arashi también ha llegado nada menos que hasta el top 10.

El pop está muy bien representado por Ariana Grande en el número 3 con ‘thank u, next’, superando los 3 millones de copias, siendo su disco más vendido (‘Sweetener’ también sigue sumando, en el top 38 pese a haber sido editado el año pasado); Taylor Swift con ‘Lover’, Post Malone con ‘Hollywood’s Bleeding’ (de hecho su álbum anterior vuelve a aparece en el top 10 y el antepenúltimo en el top 40) y en menor medida Ed Sheeran, que no ha vendido ni una cuarta parte con su disco colaborativo de lo que conseguía el anterior ‘divide’. Lizzo se suma a la primera fila de artistas internacionales, apareciendo en el puesto 24 gracias a la reedición de ‘Cuz I Love You’.

El buen estado de la música urbana se certifica con los buenos datos de Khalid y Travis Scott, que han vendido 1,8 millones de copias de ‘Free Spirit’ y ‘Astroworld’ (2018) respectivamente, apareciendo en el top 15. En el top 20 hallamos además al rapero A Boogie Wit Da Hoodie, a XXXTentacion con otro disco de 2018 y al fallecido Juice WRLD, que aparece en los puestos 20 y 22.

Efectivamente, hay que destacar la gran cantidad de discos de 2018 que aparecen en la lista, además de los mencionados’. Las bandas sonoras de ‘A Star Is Born’, ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘The Greatest Showman’ han continuado vendiendo como churros, Drake aún aparece en el puesto 14 con ‘Scorpion’ y también encontramos en el top 40 los discos viejos de Cardi B e Imagine Dragons, entre muchos otros. Entre las sorpresas de la lista, la fidelidad de los seguidores de Rammstein (puesto 25) y Chris Brown (puesto 33); mientras que entre los artistas que no han llegado a la lista, o sea que no han vendido 1 millón de copias, destacan los casos de Madonna, Coldplay y Lana del Rey. Podéis consultar la lista completa aquí.

1.-Billie Eilish / When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 4.490.000

2.-BTS (Bangtan Boys) / Map Of The Soul: Persona 4.241.000

3.-Ariana Grande / Thank U, Next 3.317.000

4.-Lady GaGa & Bradley Cooper / A Star Is Born (Soundtrack) 3.204.000 (sólo en 2019)

5.-Taylor Swift / Lover 2.804.000

6.-Post Malone / Hollywood’s Bleeding 2.796.000

7.-Soundtrack / Bohemian Rhapsody 2.748.000 (sólo en 2019)

8.-Ed Sheeran / No.6 Collaborations Project 2.692.000

9.-Post Malone / Beerbongs & Bentleys 2.210.000 (sólo en 2019)

10.-Arashi / 5×20 All The Best!! 1999-2019 2.133.000