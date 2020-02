Billie Eilish cantando ‘Yesterday’, Janelle Monáe y la sorpresa de Eminem, actuaciones destacadas en los Oscar a los que Gisela llegó de chiripa

Los Oscar no solo atraen las miradas de todo el globo por ser los galardones más importantes de la industria cinematográfica mundial. También, entre otras cosas, por las actuaciones musicales que salpican la ceremonia de entrega de premios (que, dicen, este año ha sido particularmente aburrida). Tradicionalmente, los nominados al Oscar a Mejor canción original interpretan sus temas en la gala. Así, Elton John interpretaba al piano la posteriormente ganadora ‘(I’m Gonna) Love Me Again’, la canción para su propio biopic, ‘Rocketman’; Randy Newman hacía lo propio con ‘I Can’t Let You Throw Yourself Away’ de ‘Toy Story 4’; Cynthia Erivo cantaba ‘Stand Up’, de ‘Harriet’; y Chrissy Metz, ‘I’m Standing with You’ de ‘Más allá de la esperanza’.



Lo más esperado de la noche era la aparición de la gran revelación del año 2019, Billie Eilish. Recientemente triunfadora en los Grammy –”los Oscar de la música”, en este caso viene al pelo el topicazo–, Billie, con su hermano Finneas al piano, era la encargada de poner música al emotivo vídeo en que la Academia de Hollywood rinde homenaje a sus miembros fallecidos durante el último año. De manera bastante poco sorprendente, lo hicieron interpretando ‘Yesterday’, de los Beatles.



Aunque para sorpresa, ya estuvo la que dio Eminem: el rapero no figuraba entre las actuaciones programadas pero, arrepentido por la espantá que dio hace 18 años, cuando no acudió a recoger su premio a Mejor canción original por ‘Lose Yourself’. Así que se subió al escenario y, con una banda y arreglos de cuerda en directo, hizo precisamente ese tema de la banda sonora de la película de Curtis Hanson que él mismo protagonizaba, ‘8 Mile’.



En todo caso, la gran actuación de la noche vino de manos, cuerpo y voz de Janelle Monáe: la también actriz abrió la gala con un espectacular numerazo en el que, tras rendir homenaje a ‘Mr. Rogers’ Neighbourhood’ –protagonista de un famoso programa infantil pre-‘Barrio Sésamo’–, interpretó ‘Come Alive (The War of the Roses)’ de su disco ‘The ArchAndroid’. A ella se sumó el actor Billy Porter (‘Pose’) para rendir pleitesía a Elton John, con un guiño a ‘I’m Still Standing’, y culminando después con proclamas a su condición de mujer, negra y queer, además de saludar especialmente a las mujeres nominadas, mientras hacía cantar a su son a Leo DiCaprio, Brad Pitt, Brie Larson y compañía.

Por último, no podíamos obviar el momentazo por el que, muy probablemente esta gala sea recordada en España como “los Oscar de Gisela”. La ex-triunfita catalana llegó de pura chiripa a tiempo de actuar, tras haber perdido su escala a Los Ángeles en Londres. Pero llegó, y se sumó a Idina Menzel y el resto de intérpretes que han cantado en distintas lenguas ‘Into the Unknown’ (‘Mucho más allá’), el tema principal de la BSO de ‘Frozen 2‘. Fue muy llamativo que en el rótulo de la catalana indicara que cantaba en castellano (“castilian”), mientras que el español estaba reservado para la mexicana Carmen Sarahí.