‘Parásitos’ de Bong Joon-ho da la campanada en los Oscar 2020; la representación española se va de vacío

Campanada, y de las gordas, la que han dado esta madrugada ‘Parásitos‘ y su director Bong Joon-ho en los Oscar: contra muchos pronósticos que daban como favorita a la película bélica de Sam Mendes ‘1917‘, la película coreana se ha alzado con el premio a la Mejor película del año, convirtiéndose en la primera película de habla no inglesa que lo consigue en toda la historia de los premios. No contento con eso, Joon-ho se ha hecho también con el premio a Mejor director y Mejor guión original, además del premio a Mejor película internacional, que parecía cantado en su favor. Eso ha supuesto que ‘Dolor y gloria‘ y Pedro Almodóvar se fueran de vacío de estos galardones, puesto que no había sorpresa en el premio a Mejor actor protagonista y Antonio Banderas tenía que aplaudir a Joaquin Phoenix recogiendo ese premio por ‘Joker‘. ‘Klaus’ tampoco ha logrado la gesta en la categoría del filme de animación –que iba para ‘Toy Story 4’–, yéndose de vacío la representación española en la gala.

Los pronósticos, por tanto, se torcieron para las de antemano favoritas: ‘1917’ ganaba tres Oscar, pero todos en en categorías técnicas, mientras que Quentin Tarantino y su ‘Érase una vez en… Hollywood‘ solo destacaban en Mejor diseño de producción y Mejor actor de reparto (Brad Pitt). ‘El irlandés‘ de Martin Scorsese se quedaba a cero en su casillero de estatuillas. Renée Zellweger se alzaba con el premio a Mejor actriz protagonista por ‘Judy‘, Laura Dern con el de actriz de reparto por ‘Historia de un matrimonio‘ y Taika Waititi conseguía el de Mejor guión adaptado por ‘Jojo Rabbit’.

En cuanto al apartado musical, la islandesa Hildur Guðnadóttir se alzaba con el premio a Mejor banda sonora original con su trabajo para ‘Joker’, ante pesos pesados como Randy Newman (‘Toy Story 4‘) y John Williams (‘Star Wars: The Rise of Skywalker’). En cuanto a la Mejor canción original, Elton John y Bernie Taupin se alzaban con el premio por ‘(I’m Gonna) Love Me Again’, el tema principal para el biopic del mismo artista británico, ‘Rocketman‘. Por supuesto, Elton interpretó el tema en la gala entre otras actuaciones destacadas como las de Janelle Monáe, Billie Eilish o… Gisela.

Palmarés completo:

Mejor actor de reparto: Brad Pitt, por Érase una vez en… Hollywood

Mejor película de animación: Toy Story 4

Mejor corto de animación: Hair Love, de Matthew A. Cherry

Mejor guion original: Bong Joon Ho y Han Jin Won, por Parásitos

Mejor guion adaptado: Taika Waititi, por Jojo Rabbit

Mejor corto de ficción: The Neighbors’ Window

Mejor diseño de producción: Barbara Ling, por Érase una vez en… Hollywood

Mejor diseño de vestuario: Jacqueline Durran, por Mujercitas

Mejor documental: American Factory

Mejor corto documental: Learning to Skateboard in a War Zone (If You’re a Girl)

Mejor actriz de reparto: Laura Dern, por Historia de un matrimonio

Mejor edición de sonido: Donald Sylvester, por Le Mans 66

Mejor mezcla de sonido: Mark Taylor y Stuart Wilson, por 1917

Mejor fotografía: Roger Deakins,1917

Mejor montaje: Michael McCusker y Andrew Buckland, porLe Mans 66

Mejores efectos visuales: 1917

Mejor maquillaje y peluquería: Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker, por El escándalo

Mejor película internacional: Parásitos

Mejor música original: Hildur Gudnadóttir, por Joker

Mejor canción original: I’m gonna love me again, de Elton John en Rocketman

Mejor director: Bong Joon Ho, por Parásitos

Mejor actor: Joaquin Phoenix, por Joker

Mejor actriz: Renee Zellweger, por Judy

Mejor película: Parásitos

