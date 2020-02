¿Quién actuará en los Oscar 2020?

El lunes 10 de febrero se celebra la próxima entrega de los premios Oscar, por el que parten como favoritas las películas ‘Joker’, ‘El irlandés’, ‘1917’ y ‘Érase una vez… en Hollywood’.

¿Qué artistas ofrecerán las actuaciones musicales de la ceremonia? Hoy se conoce la noticia que Idina Menzel y AURORA, intérpretes de la canción oficial de ‘Frozen 2’, ‘Into the Unknown’, no cantarán esta canción a dos voces como probablemente se esperaba. Lo harán acompañadas por las nueve “Elsas” a las que ha dado lugar la película, lo que significa que Gisela actuará en los Oscar como intérprete de la versión española de esta canción. También acudirán a la gala las intérpretes de Elsa de Dinamarca, Alemania, Japón, América Latina, Noruega, Polonia, Rusia y Tailandia.

En la gala sonarán en directo el resto de canciones nominadas al Oscar a Mejor canción, por lo que pasarán por su escenario Elton John y Bernie Taupin por ‘(I’m Gonna) Love Me Again de ‘Rocketman’, Randy Newman por ‘I Can’t Let You Throw Yourself Away’ de ‘Toy Story 4’, Cynthia Erivo por ‘Stand Up’ de ‘HARRIET’ y Chrissy Metz por ‘I’m Standing with You’ de ‘Breakthrough’. La actuación más esperada, sin embargo, es la de Billie Eilish: la gran ganadora de los últimos Grammys se pasará por los Oscar presumiblemente para presentar ‘No Time to Die’, su canción para la próxima película de ‘James Bond’. También está confirmada Janelle Monáe.