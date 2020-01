Billie Eilish confirma que cantará la canción principal de la nueva película de ‘James Bond’

Te distraes un poco y sale una película nueva de ‘James Bond’. El 2 de abril se estrena otra enésima entrega de la saga protagonizada por Daniel Craig que recibirá el nombre de ‘No Time to Die’, y como siempre la elección del artista que cantará la canción principal de la película ha sido objeto de rumores en los últimos días… hasta hoy.

Se venía rumoreando su nombre, ella ha ido publicando stories con imágenes de algunas de las actrices que han aparecido en la película para ir allanando el terreno… y finalmente lo ha confirmado en sus redes sociales. Billie Eilish cantará oficialmente el “Bond theme” en esta ocasión y se sumará, por tanto, a una larga lista de artistas que han puesto sus voces -con más o menos éxito- al servicio de esta icónica película, desde Louis Armstrong a Sam Smith pasando por Gladys Knight, Madonna, Carly Simon, Jack White y Alicia Keys, Garbage, Paul McCartney & Wings o Shirley Bassey.

En esta ocasión, la canción oficial de 007 se titula ‘No Time To Die’ y ha sido escrita por Eilish y su hermano FINNEAS, que ha asegurado haber querido componer la canción para esta saga “toda su vida”. De nuevo en sus stories, Eilish ha afirmado que la noticia le parece “surrealista”.

La cantante de Los Ángeles ha tenido un 2019 absolutamente pletórico gracias a su debut, con toda probabilidad el disco más exitoso de todo el año a nivel global -y uno de los mejores-, y además aspira a varios Grammys muy importantes a sus recién cumplidos 18 años. Os recordamos la interesante y extensa charla que JENESAISPOP mantuvo con ella el pasado mes de marzo, mucho antes que todo esto sucediera.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg

— James Bond (@007) January 14, 2020