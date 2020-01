Billie Eilish, gran ganadora de los Grammy, al hacer pleno en las categorías importantes

Billie Eilish ha sido la gran ganadora de los Grammy 2020, al llevarse a casa todas las estatuillas más importantes de la noche. La cantante ha hecho el Álbum del Año, como todos sabemos ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?’; la Canción del Año por ‘bad guy’ y lo que era más difícil, la Grabación del Año, también por ‘bad guy’. Este premio se daba por hecho que lo iba a ganar ‘Old Town Road’ de Lil Nas X, quien además actuaba en la ceremonia. Billie solo podía decir “gracias” al recoger este premio en particular, pareciendo incluso avergonzada. De hecho, cuando le tocaba recoger el premio a Disco del Año, Billie dijo que pensaba que Ariana Grande lo merecía más por ‘thank u, next’, por haberle ayudado a pasar un mal trago. Ariana le mandaba un beso desde su asiento y le recordaba que era su momento. Entre los derrotados de la lista, Lana del Rey sí asistió finalmente a la ceremonia, pero no Bon Iver.

Además, Eilish pudo hacerse con los premios a Mejor Álbum de Pop, a Mejor Artista Revelación y su hermano Finneas, que la acompañó en todo momento, se hizo con el galardón a Mejor Productor No Clásico. Billie derrotaba en Artista Revelación a Rosalía, quien sí se había hecho con el Premio a Mejor Disco Latino Alternativo durante la pre-ceremonia. Durante su discurso bromeaba con el "odio" que iba a recibir de los fans de los otros nominados, pero ella decía estar encantada con todos los nominados y con todos los fans.