Rosalía, Vampire Weekend, Lady Gaga & Bradley Cooper… entre los primeros ganadores de los Grammy

Antes de la gran gala de los Grammy se celebra una pre-ceremonia con los premios menores, revelando los ganadores de las decenas y decenas de categorías que no caben en la ceremonia principal. Puede seguirse online a través de grammy.com. La gala ha subido de caché, pues ha dejado de ser un triste desierto de público, y por ella incluso se ha visto pasar a leyendas como Gloria Gaynor, que ha recibido el premio a Mejor Álbum de “Roots Góspel” por ‘Testimony’. Rosalía, que actúa en la ceremonia principal, ha podido pasarse por allí para recoger el premio a Mejor Álbum Latino de Rock, Música Urbana o Alternativa por ‘El mal querer‘.

Hablando en Spanglish y catalán, Rosalía ha contado lo que admira al resto de nominados (J Balvin y Bad Bunny, entre ellos), ha tenido unas palabras para su familia, que se encontraba tan “lejos” y ha hablado del honor que va a suponer interpretar una actuación inspirada en el flamenco durante la ceremonia. Ha pedido “bendiciones para la música latina”.

Los grandes ganadores de esta pre-ceremonia han sido Lady Gaga y Bradley Cooper, pues se han hecho con los premios a mejor banda sonora recopilatoria por la música de ‘A Star Is Born’, y además ‘I’ll Never Love Again (Film Version)’ ha ganado el premio a mejor canción escrita para una banda sonora. También han ganado premios Tracy Young por su remix para ‘I Rise’ de Madonna, el cual ha dedicado al reconocimiento de las mujeres productoras; ‘Old Town Road’ de Lil Nas X el Mejor Vídeo y ‘Homecoming’ de Beyoncé la Mejor Película sobre Música. Los premios de Rock han sido para Gary Clark Jr y Cage the Elephant, mientras el Mejor Disco Alternativo ha sido el de Vampire Weekend, finalmente derrotando a Bon Iver. Pese a subir con miembros de Haim, Ariel Rechtshaid y toda su troupe, Ezra ha resuelto el agradecimiento con un sosísimo “thank you”. Entre los favoritos de la ceremonia principal están Billie Eilish, Lil Nas X y en menor medida Lana del Rey.