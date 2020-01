Pros y contras para los favoritos de los Grammy 2020: Billie Eilish, Lana Del Rey…

En la madrugada del domingo al lunes se celebra una nueva edición de los Premios Grammy, que en España podrá seguirse por un canal de pago de Movistar+. A estas alturas sabemos que actuarán Billie Eilish, Ariana Grande, Rosalía, Tyler the Creator y gente tan variada como Aerosmith, Lizzo y Bonnie Raitt, entre muchos otros. Como ya es tradición, analizamos las posibilidades de cada uno de los favoritos para ganar concretamente el premio a Mejor Disco del Año, y por tanto en general, pues este es el galardón que tiene más repercusión en las listas de ventas, streaming, a nivel mediático y a largo plazo.

Billie Eilish

Pros: ‘WHEN WE ALL FALL SLEEP, WHERE DO WE GO?‘ parte como favorito absoluto en las casas de apuestas. Billie Eilish además estará por allí, de lo que se deduce que su equipo quizá ha recibido un “soplo” amigo, y recibiría el premio tras haber cumplido 18 años hace poco más de un mes. Batiría un récord de Taylor Swift, que ganó su primer Grammy a Mejor Álbum cuando tenía “20 años y 49 días” solo que en su caso, lo merece más que ‘Fearless’. El suyo sí ha sido un disco global, reconocido a nivel mundial y por una vez el más vendido. Se nos ocurre un factor más: ‘WHEN WE ALL FALL SLEEP, WHERE DO WE GO?’ es un disco bastante electrónico, y suele ganar un álbum con un componente orgánico muy marcado. De ‘Babel’ a ‘Morning Phase’ pasando por supuesto por Taylor y Adele, pero también por ‘Random Access Memories’, parece que las guitarras, los pianos y las orquestas son quienes han de ganar los Grammy por derecho. ¿Pero en qué año estamos?

Contras: Parte como demasiado favorita y a los Grammy les encanta dar una sorpresa. Ese carácter electrónico y moderno puede jugar en su contra de cara al votante más viejuno. Recordemos que Lorde no ganó.



Lil Nas X

Pros: Es el absoluto favorito para ganar en Mejor Grabación del Año por su mezcla de country y hip-hop en ‘Old Town Road’ junto a Billy Ray Cyrus.

Contras: Realmente no es la primera canción que aúna country y hip-hop y el tema no es tan bueno como nos lo pintan desde los países anglosajones: si no os fiáis de nosotros, hacedlo de Rockdelux, que tampoco lo ha seleccionado en su lista de lo mejor de 2019. ¿Puede suponer un antes y un después para las emisoras de radio estadounidenses? Si no estaban ya tocadas de muerte por su falta de eclecticismo, sí. En todo caso, aquí la pregunta es qué hace Lil Nas X nominado a Mejor Álbum del Año por un EP de 7 canciones y media que no ha tenido más crítica notablemente positiva que la de Los Angeles Times. New York Times y Rap-Reviews han puntuado el álbum con un 3 sobre 10. ¿Después de tanto ninguneo a Kanye, la Academia aparece con esto?



Lizzo

Pros: Lizzo va segunda en las apuestas a Mejor Disco, por detrás de Billie Eilish, y primera en Mejor Canción. Sin duda, ha sido uno de los personajes del año y todo el mundo quiere ver lo que prepara como “performer” en esta ocasión.

Contras: Si Amy Winehouse no ganó el premio a Disco del Año como artista soul, ni Beyoncé lo ha ganado nunca como artista de música urbana o R&B, ni mucho menos Missy Elliott como artista hip hop, pone un poco los pelos de punta que Lizzo pueda ganarlo con un producto divertido, pero muy deudor de sus influencias. Peor aún, de ganar Lizzo el galardón a Mejor Canción, lo hará con una canción que salió en 2017. En pleno 2020. Las ñapas de los Grammy de revisiones en directo falsas, remixes y demás artimañas para poder presentar una canción vieja pero de moda, necesitan una revisión urgente desde que tenemos Discogs y Wikipedia para comprobar realmente cuándo salió una grabación al mercado.



Lana Del Rey

Pros: Lana Del Rey no parte como favorita de nada, y de hecho su simple nominación se considera un éxito después de unos cuantos años de ninguneo: todos sabemos qué disco de 2012 hizo más historia, si ‘Babel’ de Mumford & Sons, ‘Some Nights’ de fun. o ‘Born to Die’. La Academia se lo debía y, sin alternativa folk-country, Lana podría ser una opción para el votante conservador de los Grammy por mucho “fucking” que haya metido en título y letras. El álbum es totalmente clásico en cuanto a sonido y alguien en torno a esta votación tiene que ser consciente del puntazo que se apuntarían los Grammy, a nivel imagen, premiando a Lana. ¿Es que ningún miembro se mira un poquito las listas del año?

Contras: Lana ni siquiera está confirmada como “performer” en la ceremonia, y desconocemos si acudirá: su próximo concierto no es hasta el 21 de febrero. Si no va, el asunto pinta tan mal como para en su momento Drake o Justin Bieber.



Bon Iver

Pros: Aunque Bon Iver es un artista sui generis, atento a la electrónica y al jazz, también puede atrapar algo de voto folk y tradicional, aunque solo sea porque el single principal de ‘i, i‘ está dedicado a su madre. Hasta el punto de que ‘Hey, Ma’ también está nominada a Grabación del Año.

Contras: Claramente Justin Vernon cae en gracia en los Grammy pues no es la primera vez que le tienden una mano pese a la rareza de su proyecto. Sin embargo, le ven como un raro: sonado fue el episodio hace unos años en que le invitaron a tocar en la ceremonia, pero como tenía que hacerlo con un artista random, declinó. En cuanto a lo artístico, ‘i, i’ ha sido muy bien recibido por la crítica, pero no como su cenit. Se trata de un buen cuarto disco que no añade muchísimo a su carrera, que ha aparecido en unas listas del año sí, y en otras no.



Vampire Weekend

Pros: El premio a Álbum Alternativo del Año se daría por hecho para Bon Iver, de no ser porque Vampire Weekend también podrían llevárselo al estar nominados igualmente a Disco del Año. El grupo americano sí ha renovado su discurso con un álbum multicultural, variado pero coherente y con referencias al cambio climático en una época en la que no podía estar mejor traído. ‘Father of the Bride‘ puede ser el ‘The Suburbs’ de este 2020.

Contras: Cuando Arcade Fire ganaron el galardón a Álbum del Año estaban allí para cerrar la gala con ‘Month of May’ y ‘Ready to Start’. Algo nos dice que Vampire Weekend no van a cerrar la gala, pues ni siquiera están confirmados para actuar. De hecho hasta nos preguntamos si el Grammy a Mejor Disco Alternativo se televisará en absoluto, vista la lista de artistas asistentes.



Ariana Grande

Pros: Pese a que entre favoritos y sorpresas, la hemos dejado para casi el final, Ariana Grande va con buenas opciones a la gala. Para empezar, va de verdad, si bien no sabemos qué interpretará. Pero en todas las casas de apuestas tanto el disco ‘Thank u, next‘ como el tema ‘7 Rings’ en Mejor Producción tienen grandes opciones.

Contras: Editado en febrero de 2019, hace casi un año, el disco puede haber sido ya olvidado por parte de los votantes. Esto es un factor importante, porque los lanzamientos de los meses -en plural- finales de 2018 compiten ahora, pero no hay ni uno nominado. Irónicamente, puede que su título “thank u, next”, haya sido un tiro en el pie. La misma Ariana parece haber pasado ya página con otros singles y otras cosas.



H.E.R.

Pros: Los Grammys a Lauryn Hill y Whitney Houston, las 3 nominaciones a Álbum del Año para Mariah Carey, las 2 a Alicia Keys… Pese al ninguneo a gente como Janet Jackson, que no es nominada a Disco del Año desde 1987, en los Grammy de vez en cuando se acuerdan de que les gusta el R&B. Además, como el año pasado, tendrán a la artista por allí: es niña mimada oficial.

Contras: Todos los memes “I don’t know H.E.R.” que aguardan si gana algo. Todo lo que tiene este disco es un número 86 en el Billboard 200. Hasta Bon Iver con un álbum con el que le ha ido regulín, ha sabido hacerlo mejor.