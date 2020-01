Rosalía, Ariana Grande, Tyler, the Creator… también actuarán en los Grammys

¿Quién actuará en los Grammy 2020? Es pronto (más o menos) para saber el listado completo de “performers” que pisarán el escenario del Staples Center de Los Ángeles el próximo 26 de enero, pero a lo largo de los últimos días se han ido conociendo los primeros nombres que lo harán.

Entre las últimas artistas confirmadas se encuentra Rosalía, cuyo nombre se había rumoreado entre las posibles actuaciones. La cantante barcelonesa aspira a dos premios Grammy, el de Artista revelación y el de Mejor álbum latino de rock, urban o alternativo por ‘El mal querer‘. También Tyler, the Creator ha confirmado su actuación en las últimas horas. ‘IGOR‘ compite en la categoría de Mejor álbum de rap. A ambos se habían sumado, en días previos, Ariana Grande, que vuelve a la ceremonia tras cancelar el año pasado por diferencias artísticas; y Demi Lovato.

La primera en confirmar su actuación en la ceremonia había sido Billie Eilish, una de las artistas más nominadas de esta edición. La cantante aspira de hecho a algunos de los premios más importantes, entre ellos el de Álbum del año y Canción del año. Y varios de los artistas confirmados posteriormente a ella se enfrentan a ella en varias categorías: Lizzo también compite por Álbum del año y Canción del año, mientras Lil Nas X lo hace en Álbum del año y Grabación del año.

Además de todos ellos habían confirmado también su presencia Aerosmith, que harán un repaso a su dilatada carrera y recogerán un premio honorífico, y Gwen Stefani, que hará un dueto con su marido, el cantante Blake Shelton. Entre los artistas que podrían actuar según los rumores se encuentran BTS, Jonas Brothers y Nas, y parece que se está preparando una performance especial en recuerdo del fallecido rapero Nipsey Hussle. La presentadora de la gala será Alicia Keys.

Por otro lado, el día 28 de enero, tendrá lugar un concierto en homenaje a Prince en el que participarán St. Vincent, Beck, Usher, Alicia Keys, Foo Fighters, Chris Martin y Mavis Staples, además de los socios del de Minneapolis Sheila E. y su banda (la de Prince) The Revolution. El concierto lleva por nombre ‘Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince’ y se retransmitirá en televisión efectivamente dos días después de los Grammy.