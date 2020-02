Billie Eilish, entregada al sonido James Bond sin dejar de ser ella misma en ‘No Time to Die’

Esta noche se ha estrenado, como estaba previsto, el esperado tema de Billie Eilish para la nueva película de la saga James Bond, que llegará a nuestros cines el 2 de abril. La canción se llama como la cinta, ‘No Time to Die’, y es un tema que habla sobre lucha (“la sangre que sangras es la sangre que debes”) y resistencia (“ya nunca me verás llorar / no hay tiempo para morir”), con un doble sentido que apunta a una canción de amor (“fuiste mi vida pero la vida está lejos de ser justa”).

La canción, compuesta por Billie Eilish y su hermano Finneas, y producida por este y Stephen Lipson (Hans Zimmer, Annie Lennox), tiene al 100% el sello de la cantante, pero a su vez incorporando el tipo de melodías que tantas veces hemos oído en la saga.

Es difícil vaticinar si la canción puede gozar del éxito de ‘bad guy’ o ser un “sleeper” como la reciente ‘everything i wanted’, una canción que resultó ser 200 veces mejor de lo que pareció el primer día. Pero ni siquiera parece su intención. En cualquier caso, habrá un intento de convertirla en hit: será el 18 de febrero en los Brits, donde veremos a Eilish presentar ‘No Time to Die’ junto al mencionado Hans Zimmer y… ¡¡Johnny Marr de los Smiths!!