Israel ha anunciado que se retira de Eurovisión debido a la huelga del Ministerio de Asuntos Exteriores que está teniendo lugar en el país. El Servicio General de Seguridad (GSS) de Israel participa en dicha huelga y la televisión pública israelí ha comunicado que, por ahora, Israel no participará en el certamen ya que no puede garantizar la seguridad de su delegación en Turín.

En palabras de la cadena pública israelí, la huelga «impediría el desplazamiento de la delegación israelí a Turín con las medidas de seguridad oportunas y necesarias», por lo que «a partir de este momento, la delegación israelí no participará en el Festival de Eurovisión 2022 en Turín». En cuanto a la posibilidad de presentarse con un directo pregrabado, la cadena ha confirmado que se encuentra «barajando todas las opciones».

Queda en el aire, por tanto, la participación de Israel en Eurovisión a un mes de que se celebre el festival. El festival ya contaba con representante oficial, Michael Ben David, que iba a interpretar su canción ‘I.M’, pero su viaje a Turín ya no es seguro.

Aunque no es definitiva, la de Israel es la tercera baja que sufre Eurovisión 2022. Antes llegó el veto a Rusia «por no respetar las normas y los valores de la UER» tras el estallido de la guerra con Ucrania, declarada por Vladimir Putin. Y, antes de que empezara la invasión, durante las tensiones previas, la representante ucraniana Alina Pash se retiró del festival ante el bombardeo de críticas que recibió por supuestamente haber visitado Crimea en 2015. Finalmente serán Kalush Orchestra quienes representen a Ucrania en Turín, con (casi) todas las probabilidades de ganar.

Eurovisión 2022 se celebra este año en Turín, tras la victoria el año pasado de Mâneskin. Chanel, la representante española, sigue subiendo en las apuestas. Y entre las mejores canciones que se escucharán en el certamen se encuentra claramente la propuesta sueca.

