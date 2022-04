¿Cómo ha logrado el productor InnerCut reunir en un disco de debut a nombres tan variados y pintorescos como Natalia Lacunza y Pedro LaDroga? De un lado, nombres tan acostumbrados al hit semi mainstream como Don Patricio, Bejo o Recycled J. De otro, artistas más underground como dani, El Último Vecino, Valverdina, Ghouljaboy, Megansito El Guapo…

InnerCut es el proyecto del catalán Adrià Domènech, del que hemos oído hablar desde hace 5 años cuando publicaba canciones como la reivindicativa ‘Find Love‘. En este lapso ha logrado una nominación a un Grammy Latino por su trabajo en ‘quimera’ de Alba Reche, a la vez que ha trabajado con Alizzz, Aitana o los mencionados Juancho Marqués y Recycled J a lo largo de varios proyectos.

Su idea en ‘1996’ es reunir a algunas de las voces más relevantes del país, en general, para invitarles a cantar en un registro que no es el suyo. Aunque en este disco hay lugar para el acid house (‘Písale’ con Megansito El Guapo) y para el electropunk sucio (‘Shame’ con mori), predomina una especie de pop-rock desenfadado con retazos de otros estilos, y letras emo. Muy emo. Te gustará si te gusta la Aitana que se acerca al sonido Pignoise. O Cariño.

De hecho, InnerCut se ha relacionado de alguna manera con ambas. Valverdina, de Cariño, que está desarrollando una carrera en solitario nada desdeñable, interpreta aquí uno de los temas más fresquitos. ‘Contigo’ es un tiro de 2 minutos en el que la cantante retrata la histeria que provoca un WhatsApp visto, sin responder. Necesita saber hasta qué piensa su destinatario «de España», aportando una nota de humor en un disco muy insistente en la temática romántica.

‘Fuera de tiempo’ con Ghouljaboy, es un verdadero drama en su historia de celos («Todos esos días en tu cama no son nada / Vi por la ventana como ella te besaba»). Se agradece que Natalia Lacunza aparezca para quitar hierro con su verso («Ahora ya sé que no es para tanto / Casi no recuerdo cuando nos besamos»).

Reunidos también en su faz más adolescente y carpetera, El Último Vecino y dani hacen un dueto un tanto jangle «llevo años tras de ti, llevas años tras de mí». Tiene un aire a ‘Close to Me’ al empezar, así que tiene bastante gracia que lo hayan llamado ‘La Cura’. Mientras la titular ‘1996’ suma en el camino del consumo y la autodestrucción («Solo quiero quedar, solo quiero salir / Hoy solo quiero quedar, beber hasta morir / Volver a casa solo, hasta que se hunda todo»), el disco escoge terminar en un registro más colorido.

Bejo en ‘Pero yo no’ y Don Patricio en ‘Vuelve’ son dos aportaciones más alegres y luminosas. La una anima a «quemarlo todo en las hogueras de San Juan»; la otra a «echar un dancing», a aprender a «vivir sin extrañarte». Con el punto justo entre lo contemplativo y lo esperanzador, ambas, cada una a su manera, gritan lo que todos más anhelamos en este momento: «verano».