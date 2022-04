Janelle Monáe saca libro y cuenta que es no binarix

Janelle Monáe siente que su disco ‘Dirty Computer’ da mucho más de sí, y además de la película de 45 minutos que hizo para el mismo, ahora saca el libro. ‘The Memory Librarian: and Other Stories of Dirty Computer’ se compone de 5 historias que ha escrito en compañía de otras 5 personas: Alaya Dawn Johnson, Danny Lore, Eve L. Ewing, Yohanca Delgado y Sheree Renée Thomas.

‘Memory Librarian’ se sitúa en un mundo futurista en el que una organización llamada New Dawn, tipo Gran Hermano, intenta crear “versiones de lo que consideran ciudadanos ideales”. Las personas marginales LGTB+ son anestesiadas con una droga llamada Nevermind en el capítulo llamado como el disco de Nirvana. Cualquiera que les ayude también está en peligro.

- Publicidad -

Janelle Monáe ha concedido una entrevista a Los Angeles Times en la que da detalle sobre la importancia de lo LGTB+ en su historia: “Queríamos que estuviera claro que estábamos celebrando lo queer, ser trans y no binarix. Queríamos asegurarnos de hablar de lo hermoso que es abrazar el gran espectro del género. Y qué hermoso es para la gente elevar la voz por ti incluso aunque no se identifiquen contigo”.

En la entrevista además explica que se reconoce como no binarix, utilizando en inglés indistintamente los pronombres “she” y “they”, en español “ella” y “elle”.

- Publicidad -