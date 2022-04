Maestro Espada, folklore murciano del futuro

«Después de casi un siglo de monocultivo musical norteamericano, despertamos de este deslumbrante hechizo con ganas de aportar otras semillas y raíces a la biodiversidad cultural planetaria. Todo florece y las abejas no se aburren: ¡qué de buenas mieles para nuestras almas!». Así dramatiza una nota de prensa lo qué está pasando ahora en la música española. Rosalía, Maria Arnal y Marcel Bagès, son ejemplos de la vuelta a las raíces que está viendo florecer nuevos sonidos fruto de la mezcla entre tradición y vanguardia. Otro grupo de los que se han metido de lleno en esto son Maestro Espada.

El dúo murciano está formado por los hermanos Alex y Víctor Hernández, dos chicos que llevan años dedicándose a la música, pero que ahora se juntan para dar forma a este proyecto. Maestro Espada bebe del folklore murciano de castañetas y laúdes para transformarlo en algo casi espiritual con sintetizadores y ruidos experimentales.

En Spotify solo cuentan con una canción, ‘Murciana’, y en ella han volcado toda su curiosidad y sentimiento. «Nuestra particular versión de la malagueña murciana, un clásico del repertorio de las cuadrillas». No es una versión del folklore tradicional, sino un redescubrimiento sin limitaciones ni ideas preconcebidas. Crear algo nuevo intentando que lo conocido no condicione su forma. La letra surfea unas notas y una estructura tradicionales, que se funden entre ruidos y sonidos más experimentales que produce Raül Refree. Son estos sonidos hacia el final de la canción los que hipnotizan como un hechizo.



