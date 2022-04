Lisasinson, ahora mismo el grupo ya tan sólo de Miriam Ferrero (voy principal y guitarra) y Paula Barberán (bajo y voz), sacaban hace unas semanas un divertido tema que os presentamos en «Sesión de Control«. ‘No sé muy bien’ es nuestra «Canción del Día» aprovechando que hoy viernes 29 de abril Lisasinson actúan en el Ochoymedio de Madrid.

Lisasinson ya tienen un mini LP en el mercado. ‘Perdona mamá‘ incluía canciones como ‘Barakaldo’, ‘Atasco’ o ‘Canción para mi crush’ que vinculábamos con Carolina Durante o Cariño. Yendo más atrás en el tiempo, ‘No sé muy bien’ recuerda más bien a Alaska y los Pegamoides. No a los de ‘No sé por qué’ sino más bien a los de ‘Odio’ y ‘La rebelión de los electrodomésticos’, pues suena tan vengativa como la primera y a la vez tan divertida como la segunda.

- Publicidad -

‘No sé muy bien’ es más bien un «sí sé muy bien que quiero dejarte pero no sé cómo». «Nunca serás mi amor, lo digo de corazón» es parte de una letra que deja «un whatsapp en visto», que asegura: «estoy aburrida de ti, pero en realidad estoy pensando en mí». Todo ello antes de un puente que apunta hacia la escena, más que hacia un ex. «Ya no quiero ser moderna, ahora paso del post punk / No me invites a tu puta fiesta, no soy parte de ese club».

En cuanto al vídeo, es un homenaje a la pilota valenciana, un deporte tradicional de dicha Comunidad. El director Miguel Yubero sitúa a Lisasinson en un trinquet, donde desarrollan una partida. Oficialmente es un homenaje a «la cultura valenciana, al punk-pop con raíces, al compañerismo y la presencia de las mujeres en los deportes». El 7 de mayo, por cierto, actúan en el Festival Incendiari de Burjassot junto a La Plata y Triángulo de Amor Bizarro.



- Publicidad -