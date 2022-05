‘Black Mirror’ volverá con una «cinematográfica» sexta temporada

‘Black Mirror’ volverá con una sexta temporada en Netflix, ha confirmado hoy Variety. La serie de ciencia ficción estrenó su última temporada en junio de 2019. Fue su temporada peor valorada por la crítica, pese a constar tan solo de tres capítulos, uno de los cuales estaba protagonizado por Miley Cyrus.

La sexta temporada de ‘Black Mirror’ contará con un formato parecido al de todas las temporadas previas. Sin embargo, Variety informa que será una temporada de «envergadura más cinematográfica» que las anteriores. ¿Más todavía? Parece que sí: cada capítulo será una «película individual», por lo que se espera que su duración alcance o supere los 60 minutos de metraje, lo cual ya venía sucediendo. Por otro lado, Variety confirma que la sexta temporada de ‘Black Mirror’ tendrá más de tres capítulos.

La llegada de una nueva temporada de ‘Black Mirror’ sorprende porque no hace tantos años Charlie Booker y Annabel Jones, creadores de la serie, aparcaron el proyecto para centrarse en su faceta cómica. Firmaron, por ejemplo, la película llena de estrellas ‘Death to 2020‘ y su continuación de 2021. De hecho, fue en el punto álgido de la pandemia cuando Booker declaró que lo último que le apetecía era seguir trabajando en una serie sobre «sociedades que se desmoronan». Dos años después, con la pandemia controlada, parece que es momento de recuperar esas oscuras historias.

Las palabras de Booker eran: «He estado ocupado haciendo cosas. No sé qué puedo decir sobre lo que estoy haciendo y lo que no. Por el momento, no sé qué aguante habría para historias sobre sociedades desmoronándose, así que no estoy trabajando en nada de eso. Tengo ganas de revisitar mi vis cómica, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír».

El regreso de ‘Black Mirror’ se produce también tras varios cambios internos. En enero de 2020, sus creadores Charlie Booker y Annabel Jones abandonaron la productora que posee los derechos de la serie. La entidad que posee ahora los derechos ha llegado a un acuerdo con Netflix.