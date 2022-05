Este martes por la mañana se ha ofrecido un almuerzo en un restaurante del Barrio Salamanca de Madrid para presentar el nuevo single de ‘Mimétika’, el nuevo disco de Mónica Naranjo. Patrocinado por Samsung, cuyo director de márketing ha elogiado la capacidad de la cantante para «romper las reglas», su «innovación» y su interés por la «sostenibilidad», el evento ha ofrecido la posibilidad de escuchar a través de unos auriculares Galaxy Buds2 ‘Polvo vacío’, el nuevo single de la cantante, que es una colaboración con Mastodonte, el grupo de Asier Etxeandia.

‘Polvo vacío’ no tiene nada que ver con el single anterior, ‘Ey!’ junto a Bunbury, que la propia Mónica Naranjo ha definido en el evento como «rock alternativo». ‘Polvo vacío’, que no saldrá hasta el 1 de junio, es un medio tiempo electrónico en la estela de los Depeche Mode más adultos y reflexivos -nada que ver con los de los 80-, incluyendo un potente arreglo de cuerdas tipo trip hop. Asier y Mónica dicen en el estribillo que «somos algo prohibido (…) polvo vacío» y al final la canción explota para transformarse en una rave tipo años 90 que ni Primal Scream producidos por Chemical Brothers. Asier farfulla unas cosas como cumbre para esta nueva producción, tan aventurera.

La colaboración con Asier Etxeandia surgió cuando ‘Polvo vacío’ en realidad ya estaba acabada y preparada para fábrica. Al grabar el vídeo de ‘Ey!’, Mónica Naranjo quería que Asier rodara con ella su parte porque le gusta «cómo hace de malo», pero Asier quería demostrarle que podía «hacer algo más» y le pidió que escuchara la música de Mastodonte: «Le dije con todo mi coño: «Escucha el disco de Mastodonte y me llamáis si os interesa»». «Asier me lio», ha reconocido Mónica, que accedió entonces a que ‘Polvo vacío’ fuera un dúo.

Uno de los periodistas asistentes que ya ha podido escuchar el disco al completo ha elogiado en la tanda de preguntas de esta rueda de prensa su enorme variedad estilística. Preguntada por otro de los plumilla por el mayor reto de ‘Mimétika’, Mónica Naranjo se ha referido a «la programación»: «Partimos Pepe Herrero y yo de la composición. Hizo la preproducción cogiendo sonidos a los que la gente no está muy habituada. Son muy característicos y muy auténticos. Preparado el esqueleto se lo dimos a Chris Gordon», quien ya ha trabajado con anterioridad con la cantante.

Sobre el proceso creativo, Mónica Naranjo ha celebrado haber podido tener 2 años de tiempo para preparar este álbum. Será su primer disco fuera de Sony, con Altafonte como distribuidora: «La cocina es mucho mejor a fuego lento, hay que pensar cada paso que se da, y eso es lo que hemos estado haciendo durante 2 años tanto yo como equipo, construyendo ‘Mimétika’. Tengo que dar las gracias porque cuando yo expongo una idea a un equipo de trabajo, siempre me dicen «te vas a dar un hostia» (silencio) Todavía no me lo ha dado».

Continúa: «Mi equipo no, ellos se han sumado a esta evolución. Es una evolución creativa. Los seres humanos tenemos esa obligación y los artistas, más que nadie. Hay que evolucionar, hay que seguir experimentando. Es tu deber como músico, como artista. Eso es lo que es ‘Mimétika’. Es la mezcla de muchas Mónicas, de toda la experiencia a lo largo de 30 años en la industria. Con todo eso hemos hecho un cóctel y os hemos dado la bienvenida a mi puta cabeza».

Al mostrar la portada del álbum, Mónica Naranjo ha bromeado: «Os vais a cagar», hablando del trabajo de maquillaje realizado por Mimi Choi. «Esto es maquillaje, aunque también es un poco 8D (risas) No es un efecto para la fotografía. En unos días iremos mostrando cómo se hizo. El fotógrafo es David Arnal, un fotógrafo de nuestra familia. La portada resume lo que es el disco: muchas mujeres en una sola mente». Finalmente, la cantante ha explicado que toda la mezcla del disco se ha hecho en 8D, pero que también habrá lanzamiento tradicional del álbum este mes de junio, y ha revelado que el disco incluirá 10 canciones entre una selección de 40, descartando 30 temas, alguno de los cuales podría ver la luz en el futuro (o no).