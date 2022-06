‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa: decálogo de una era perfecta

Dua Lipa ha podido presentar al fin en nuestro país la gira de ‘Future Nostalgia’, el que fue el mejor disco de 2020 para nuestra redacción. Despedimos la era dedicándole el nuevo episodio del podcast Revelación o Timo. Analizamos las influencias de Dua Lipa, clave para que haya podido ampliar su base de fans conquistando a gente de diversas edades, os volvemos a contar todo sobre su anhelado concierto y recordamos otros puntos clave de su carrera como aquel concierto online Studio 2054 que mantuvo al mundo pegado al televisor. También recordamos nuestra entrevista con Dua Lipa en los tiempos del primer disco.

Además, Claudio ha preparado un decálogo de una era perfecta, recordando otras icónicas del pop como ‘Fever’ de Kylie Minogue y ‘Confessions on a Dancefloor’ de Madonna. Debatimos, por tanto, estos 10 puntos durante 1 hora de conversación:

1.Tener un álbum en el que no haya un solo relleno. Que todo parezcan singles y que así lo demuestres sacándolos durante un año o año y medio.

2. Aun así, cualquiera no sirve: hay que acertar con la elección del primero

3. Crear al menos un vídeo icónico.

4. Elegir una estética y una temática del pasado pero ser capaz de convertirla en algo nuevo sin dejar de ser un homenaje.

5. Que tu música traspase a tu base de fans habituales. Que transcienda en cifras y en relevancia. Que se use en todas partes.

6. Tener al menos un paso de baile icónico, una coreo reconocible incluso sin música.

7. Una portada y un artwork de 10.

8. Que 20 años después, siga sonando moderno.

9. Que todo lo que venga después de otros artistas contemporáneos sea visto como copia: ser única para la opinión pública.

10. Tener una gira perfecta y un directo impecable en la que nada falte y nada sobre. Que el público salga de tu concierto con la sensación de haber asistido a algo irrepetible.



