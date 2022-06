Phoebe Bridges pierde el miedo en la preciosa ‘Sidelines’

Phoebe Bridgers ha anunciado que va a sacar una única canción durante todo el año 2022. Se trata de ‘Sidelines’, realizada para la serie ‘Conversations with Friends’ que puede verse en Hulu.

‘Sidelines’ es otra producción de bedroom pop, aderezada con arreglos de cuerda, pero tan bedroom pop que la línea de teclado en un momento resulta un tanto autoparódica. La melodía de las estrofas recuerda a ‘Some Might Say’ de Oasis.

Sin embargo, es la letra la que eleva ‘Sidelines’, consistiendo en una serie de tiernas enumeraciones como “ya no tengo miedo a volver al colegio”, “ya no tengo miedo a nada, ni a morir en un incendio, ni a la bancarrota (…) nada me hace llorar, ni un avión que se estrella, ni ahogarme en el océano”.

Por un lado, el estribillo destaca que no merece la pena ver el mundo pasar desde los márgenes y se postula entonces como canción de amor: “desde que viniste a mi vida, me diste algo que perder”. El tema termina diciendo: “antes solía pensar que podía oír el mar en una caracola, qué infantil”, como animando a oírlo en la vida real.

Phoebe Bridgers, que lanzaba este tema hace un par de meses de manera despreocupada, se ha preocupado después de hacerle un vídeo o esta semana de presentarlo en la tele, en el show de Jimmy Fallon, dándole entidad. Es finalmente nuestra “Canción del Día” hoy.

La canción ha sido escrita por Phoebe Bridgers junto a Marshall Vore y Ruby Henley, y existe una maqueta de la misma subida a Soundcloud, con la que también os dejamos.



