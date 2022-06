Crystal Murray y otras joyas perdidas de Paraíso Festival

Este fin de semana se celebra el regreso del Paraíso Festival a Madrid, en una edición de formato reducido (con un escenario menos) que debería servir de transición tras lo que parecía la desaparición del festival.

Ya os hablamos en un artículo especial sobre los 10 nombres imprescindibles de Paraíso Festival 2022, con revelaciones como Shygirl y Sofia Kourtesis junto a leyendas como Roman Flügel y artistas tan queridos por aquí como Baiuca. Lamentablemente, Moodymann ha tenido que cancelar su aparición debido a un accidente de coche del que se recupera; y TSHA también debido a la huelga ferroviaria. Les sustituye un b2b singular de Danilo Plessow y Marcellus Pittman y DJ Seinfeld. En este artículo realizamos 5 últimas recomendaciones de artistas para este fin de semana, incluyendo nuestra «Canción del Día» para hoy.

Crystal Murray

La francesa de 22 años Crystal Murray es una de las pequeñas grandes actuaciones recomendadas de este Paraíso Festival. En concreto la esperamos el viernes a partir de las 20 horas. Su estilo pulula entre el R&B, el house y el techno, recordando por timbre a valores como Amy Winehouse y por ritmos más bien a Moloko o Jessie Ware. Crystal Murray publicó el EP ‘I Was Wrong’ en 2020 en Because Music, el sello de Christina and the Queens, al que ha dado continuidad con otro de 10 pistas -dividido en 2 partes- llamado ‘Twisted Bases’.

El flow de la reciente ‘Too Much to Taste’, hoy «Canción del Día», es indudable. Se trata de una de esas canciones accesibles, sexys y hedonistas que nos hacen pensar inmediatamente en gente como Kelis. Su vídeo se desarrolla en una feria con sus coches de choque, sus atracciones, su tómbola y sus algodones de azúcar, como en metáfora de los bienes del amor y el sexo que nos vende la letra: «sigue los susurros que hago cuando estoy caliente, estarás aquí hasta por la mañana» o «mira mi cuerpo arder, sentir el amor». Aunque lo mejor es que ya sabíamos que el texto del tema «demasiado que saborear» ya iba por esos derroteros, desde antes de atenderlo. Os dejamos también con su sesión en COLORS para otro de sus temas, ‘BOSS’.





Delone

Delone es el proyecto de Andrés Téllez, un productor madrileño conocido por ser la mitad del dúo de DJs Dos Attack, así como por ser fundador del sello y tienda de vinilos de la capital Riverette. Su disco debut en solitario con este alias Delone, ‘Reset All to Default’, contiene la sensibilidad y emoción de los mejores Moderat en pistas como ‘Reset’ y atención también a su trabajo con Soul& en ‘Ode to Friendship’. Te gustará si te gustan Depeche Mode y GusGus. Actúa el viernes 24.





Rusowsky + Ralphie Choo

Dos de los talentos en música avanzada de nuestro país se reúnen en Paraíso Festival para ofrecer un show conjunto. De un lado, Rusowsky, a quien conocéis por producciones que van del bedroom pop al mainstream. Por otro, Ralphie Choo, conocido por su trabajo con gente como mori. Tiene todo el sentido esta reunión, pues ya nos conquistaron temas conjuntos tan bonitos como ‘Dolores’ o ‘Hugo Gloss’. La organización promete uno de esos shows con sorpresa, de los que se habla al día siguiente.



Chico Blanco

Tras su paso por el Sónar la semana pasada, Chico Blanco actuará en Paraíso Festival en Madrid, también el sábado 25, como el combo anterior. Será ocasión de volver a celebrar algunas de nuestras canciones favoritas de su repertorio, como ‘Gominola’, ‘Caramelo House’ o ‘El cole no es para siempre’, de ritmos house, desde mucho tiempo antes que Beyoncé se hiciera con ellos. Os recordamos que el artista tiene nuevo single, ‘tyy’.



Kamma & Masalo

Paraíso también es el lugar en el que ser testigo de algunos de los DJ’s que han pasado por salas de la capital como el Café Berlín o El Sótano, o las famosas Boiler Rooms que pueden seguirse a través de internet. Es el caso de los holandeses Kamma & Masalo, a los que define la «contagiosa sensación de felicidad que han inoculado en las pistas de medio mundo». Eso es algo que se aprecia por ejemplo en esta sesión de Youtube que compartimos y que incluye temas de Cerrone Yy el saxofonista africano Manu Dibango, joyas perdidas de música disco como ‘Am I Gonna Be The One’ de Colors, un tema completamente desconocido de 1983 o ‘Crisis’ de Rhetta Hughes, del mismo año. Canciones ni siquiera subidas a las plataformas de streaming de manera oficial o que cuentan con una cantidad irrisoria de reproducciones, lo cual se extiende hacia los tiempos del techno, el acid o incluso el EDM actual.