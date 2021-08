Meister of the Week: rusowsky habla de Yutaka Nakamura, ‘Devilman Crybaby’, ‘Kite’…

rusowksy es uno de los nombres que más han llamado la atención en una nueva generación de artistas que crean música intimista desde sus habitaciones pero que no necesariamente hacen «bedroom pop». Y lo de «llamado la atención» va en serio: las delicadas producciones de Ruslán Mediavilla Solovieva le han llevado, por ejemplo, a colaborar con C. Tangana en ‘Bien:(‘, la incursión del artista ahora conocido como El Madrileño en el llamado «lo-fi hip-hop».

Pero las canciones de rusowsky no se limitan a ese estilo aunque sí se circunscriban a una filosofía de sonido intimista, cálido y reconfortante. Su gusto por el jazz y el neo-soul se nota en ‘So So’, pero la base de esta canción, la más exitosa de su carrera hasta la fecha con 5 millones de reproducciones en Spotify, se adscribe en el bedroom house; o ‘Disorder Waves’, pero el artista gravita también hacia el Caribe (‘+ suave’ puede ser su mejor grabación), los vibráfonos (‘esa carita’), el deep-house (‘micro’) o un tipo de hip-hop muy mimado y elaborado que recuerda a J Dilla (‘bamboo’, ‘+1’), al tiempo que sus melodías cantadas como a duermevuela, como si fueran secretos, tienen cosas en común con rebe.

En lo extramusical, rusowsky se ha declarado seguidor de los animes y, aprovechando que es el último invitado en nuestra sección «Meister of the Week» patrocinada por Jägermeister, el artista nos responde unas preguntas sobre su afición a la animación japonesa y sobre sus animes favoritos.

¿Por qué has decidido hablar sobre anime?

pense en hablar de videojuegos pero me parecia mas interesante hablar sobre esto + q nada xq es lo que mas me gusta consumirrr y tenia curiosidad por saber q tipo de preguntas podiais hacer sobre este tema

¿Cuál es tu primer acercamiento a este género de animación? ¿Empiezas por los mangas?

como casi todo el mundo, los tipicos shonen como dragon ball, naruto y el rollo cuando eres enano.

En la eso me empezó a interesar mucho mas, creo que el primero fue death note y dsd entonces me puse a consumir como un loco lo que encontraba y compraba mangas en la local store jajajajajaja

¿Qué te atrae del anime? ¿Más la animación o las tramas, que no serían posibles en otros formatos?

al principio era el argumento, aunque en una gran parte de los animes casi todo es bastante predecible tampoco me disgustó nunca. si que es cierto que lo que mas m flipa ahora tiene mas que ver con la animación, precisamente porq se pueden hacer cosas que en otro genero no podrias ver aunq sigo tragandome series que no tienen una pizca de fluidez y dinamicas y lo gozo d igual manera

¿Por qué has seleccionado a Yutaka Nakamura entre tus favoritos?

yutaka nakamura fue el primer nombre que encontré cuando me empecé a enamorar de la animacion de verdad, fue cuando vi boku no hero y one punch man por primera vez y no entendia como de repente una escena podia verse tan detallada y fluida, las sensaciones de la velocidad y los efectos eran algo que nunca habia contemplado hasta entonces, por lo visto este momento dentro de la accion lo hacen llamar sakuga, y pasan infinidad de tiempo detallando cada frame. busqué el trabajo de este animador desde el principio, referencias, y acabaron apareciendo una infinidad de animadores extremadamente talentosos que admiro de igual manera, pero este para mi fue el precursor

No veo demasiada relación entre tu música y el anime. ¿Existe, pero es invisible o son dos aficiones separadas para ti?

no diria que van de la mano, pero siempre saco algun tipo de inspiracion, ya sea el sentimiento que me evoca al terminar una serie, o la banda sonora, un personaje etc digamos que son independientes pero casi siempre me acabo viendo condicionado

¿Por qué eres fan de Devilman Crybaby? ¿Es tu anime reciente favorito?

devilman crybaby es un anime que me flipa esteticamente, tiene un aire distinto, una animacion suuuuper fluida, colores super llamativos me encantó el primer contacto, me gustó mas que devilman(el primer anime que hicieron) la musica es muy guay, pero para nada es mi favorito, me pareció 1buen anime para deciros porq para mi sobresale y sobre todo porque fue de los primeros que vi que aparecian en netflix y me puso muy contento que un anime asi de peculiar estuviera en una plataforma tan mainstream

Kite es estilo hentai y fue prohibida en varios países por su contenido pedófilo. ¿Por qué dirías que este tipo de contenido encuentra su lugar en el anime?

los japoneses tienen una cultura diferente, no se que tipo de estima le tienen a este tipo de obras, pero no deja de ser como cuando se hace una pelicula gore, es obvio que va a tener criticas, sobre todo en la epoca en la que se hizo, a mi personalmente me encanta que les exploten los cerebros con bombas jajaja y si, tiene una trama sobre explotacion de niños y lo muestran sin tapujos, por lo que no creo que sea del todo aceptado alli, de hecho esta prohibida en varios paises. yo la descubri cuando vi la escena de animacion en kill bill, y busque que referencias habia tenido el loco de tarantino y taraaan

¿Te interesan especialmente los anime de ciencia ficción, como ‘Afro Samurai’? ¿Qué te atrae de esta serie?

no especialmente, pero en los que mas se aprecia la animacion super dinamica de la que hable en su mayoria es en animes con partes de accion, elegi tambien afro samurai porq me parece un ejemplo muy interesante, tiene una estetica extremadamente peculiar, los trazos son como muy descuidados, tiene hip hop de bso y es un pibe afro con un piti y una katana que se pasa el dia cortando peña por la mitad jajajajaj esq creo que no tengo mas que decir, ademas su productor y doblador al ingles es Samuel L Jackson, para q se vea el level de expansion

‘Boli No Hero’ ha levantado polémica porque los lectores del manga original no son muy fans de la serie. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Por qué destacas esta serie?

la verdad no he leido el manga, es de los pocos animes que me gusta disfrutar solo del anime, le tengo especial cariño porque fue de los primeros en los q me di cuenta del rollo superfluido del que hablaba antes, tampoco adoro la serie en si, me gustan sus escenas de pelea porque son muy locas y poco mas, los personajes meh y el argumento meh

¿Qué crees que los animes y los mangas comunican sobre la sociedad japonesa? ¿Y por qué crees que son tan famosos en Occidente?

si que es cierto que leyendo manga y viendo anime se aprende un monton sobre la sociedad/cultura de japon, pero x otro lado estoy seguro de que crea una cantidad inmensa de prejuicios sobre todo en occidente el cual tiene un estilo de vida muy distinto, no se por que seran tan famosos es algo q nunca me planteé jajajaja pero es vd que ultimamente esta ganandose un puesto muy importante, ahora hay anime hasta en filmin!!

¿Existe algún estereotipo o falsedad sobre el manga que quieras aclarar?

lo cierto esq no, quizas el estereotipo de que son comics d crios y dibujos para niños, pero bueno quien no quiera entender se lo pierde :))), pero bueno poco a poco creo que la gente se adaptará cada vez mas y no dirá tonterias con la super expansion que esta habiendo, cuando en el instituto hablaba de evangelion nadie sabia a lo que me referia, ahora muchisima gente al menos sabe lo que es JAJAJA