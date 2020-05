C. Tangana / Bien:(

Cuatro canciones en menos de nueve minutos, ¿dan para llamarse EP? ¿Mixtape? Se queda corto hasta para transformarlo en un hipotético 7″. Así, todo señala a ‘Bien:(‘ como poco más que una anécdota, pero la verdad es que no lo es en absoluto. Porque, más allá de su duración y el impacto de sus canciones –que, al menos en el caso de ‘Nunca estoy‘, es bastante–, intuimos que supone un volantazo a la dirección artística de C. Tangana que podría marcar no ya sus próximos pasos en el pop, sino incluso su carrera.

Tras un puñado de singles que redundaban una y otra vez (y cada vez con peor suerte y tino) en el personaje de latin lover con aire de mafioso que se había fabricado a lo largo de 2019, ‘Nunca estoy’ supone un cambio de paradigma a varios niveles. Por supuesto el sonoro: Antón sabe leer que, más allá del rap y el reggaeton, hay una mina –no solo comercial– en esa “música triste en español” que ya venían abanderando Sen Senra, Natalia Lacunza, mori o Rusowsky (que no en vano ha sido reclutado para este disco) y pretende ponerse a la vanguardia, arrimando el ascua a su sardina.

Como indica su playlist de inspiraciones, Alizzz ha traducido ese espíritu a códigos más cercanos –con las producciones de ‘Blond’ de Frank Ocean, el último Kanye West y, quizá, incluso el debut largo de Billie Eilish como posibles referentes– y, juntos, han construido (o comenzado a hacerlo) un espacio para la expansión de C. Tangana. ‘Nunca estoy’ es irresistible, tanto por sus ganchos (unos propios –el inicio–; otros prestados –los “de” Rosario y Alejandro Sanz–) como por la eficacísima base con Nineteen85 (Drake). Pero además tiene una lectura lírica diferente, no hablando en primera persona (la que suena de fondo como si fuera un eco en la mente) sino a través de la boca y la mente de una pareja femenina decepcionada con la situación entre ambos. ¿Será una consecuencia de todo lo que, dice, le afectó lo de Bilbao?

En línea con eso, con enmendar su camino, la bonita, casi angelical, obertura del corte titular habla de cambiar de vida, de que “todo va a estar bien” cuando “vuelva a entrenar” y “deje de esnifar”, como dice con una mezcla de dulzura y tristeza. En la “cara B”, en cambio, la evidente (y confesa) deuda de ‘Guille asesino‘ con ‘Black Skinhead’ no resta poder de seducción a la certeza de que, en realidad, era ese “lado malote” lo que alimenta(ba) esa relación, dejando la puerta abierta al Puchito que era. Ese que viene a estar representado en, esta vez sí, una más anecdótica ‘adelante_ruffdemo2016’ que sintoniza con ‘Avida Dollars‘ y que, dada su escasa duración, sabe a poco. Podría parecer por eso que ‘Bien:(‘ viene a cerrar una etapa, pero lo cierto es que todo apunta a que abre otra en la trayectoria de C. Tangana. Y la pinta es como poco interesante.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Nunca estoy’, ‘Bien:(‘

Te gustará si te gusta: Sen Senra, Natalia Lacunza, los últimos Kanye West y Frank Ocean.

