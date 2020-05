C. Tangana logra su primero top 1 en singles en España con ‘Nunca estoy’

Como adivinábamos hace unos días echando un ojo a las estadísticas públicas de Spotify, C. Tangana ha logrado su primer número 1 oficial en la lista de singles española después de no pocos intentos y no pocos hits certificados como disco de oro, disco de platino o multiplatino.

‘Nunca estoy’, con sus referencias a Alejandro Sanz y Rosario y su producción de lujo a cargo de Nineteen85 y Alizzz, es el nuevo número 1 en España, destronando a ‘Safaera’ de Bad Bunny. Por poner un par de ejemplos, ‘Mala mujer’ se atascó en el top 5 y ‘Booty’ con Becky G, su mayor hit en número de streamings, se atascó en el top 3. El artista sí había sido número 1 de “streaming álbumes” tanto con ‘Avida Dollars’ como con ‘Ídolo’.

No parece, eso sí, que vaya a durarle mucho. La subida más fuerte de la semana es Chema Rivas con ‘Mil tequilas’, que pasa del puesto 6 al puesto 2 y ahora mismo la lucha con ‘Safaera’ continúa siendo reñida.

La segunda entrada más fuerte ha sido el tema ‘The Scotts’ de Travis Scott y Kid Cudi que acabamos de reseñar, directo al número 21. El terremoto producido por este simpático tema provoca que entren o re-entren también ‘Sicko Mode’ de Travis Scott con Drake (top 38), ‘Goosebumps’ de Travis Scott (51) y ‘Highest in the Room’ de Travis Scott (75).

El resto de entradas son ‘Hola, nena’ de Nyno Vargas y Omar Montes (28), ‘La Jeepeta’ de Nio Garcia y amigos (43), ‘Loco (remix)’ de Beele, Natti Natasha, Manuel Turizo y Farruko (48), ‘ADMV’ de Maluma (55), ‘Sin más’ de Samantha (70), ‘Muchacha’ de Gente de Zona y Becky G (83), ‘Bobo’ de Morad (92) y ‘Bailemos’ de Dani Fernández (98).