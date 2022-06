Ankli remite a los debuts de Lady Gaga y Kesha en ‘Colocao’

Ankli es una de las claras revelaciones de los últimos tiempos como se ha visto por las cifras de ‘Poca suerte’ y también en nuestra preferida ‘roncola’. Si la primera pedía «una pastilla que me suba» y la segunda se dedicaba a un combinado que en principio tampoco le gustaba tanto, ‘Colocao’ mantiene ese espíritu hedonista. Es hoy nuestra «Canción del Día».

Tal vez recuerdes que el carácter etilíco bastante «destroyer» es lo que caracterizó el primer single de Lady Gaga, ‘Just Dance’, y también el primer single de Kesha, ‘Tik Tok’. Eso mismo aparece en ‘Colocao’, cuyo estribillo repite insaciable “No sé si me he colocao, y no me he enterao”, incluyendo frases como “estoy enganchada, me siento rara”, entre referencias a Xanax, Gucci y Prada, esta última marca rimada con “ya no siento nada”. También eso de «esta puta cabeza a ver si se calla» podría ser una letra escrita por Alizzz.

La nota de prensa nos confirma que la estancia en Estados Unidos de Ankli ha inspirado este sonido, aunque es la noche madrileña lo que ha nutrido este tema en el que no ha querido censurarse sino apelar “a un público joven y con ansias de sentirse identificado fuera de lo bonito y considerado moralmente correcto”. Su huida del «all things nice» se retrata en esa letra que habla de «pupilas dilatadas», planteando si estamos ante una canción divertida sin más -que lo es-… o ante un nuevo retrato de un desencanto generacional.



