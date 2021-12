Ankli huye de Disney y príncipes azules en ‘Roncola’

‘Roncola’ es una de las canciones que más hemos terminado escuchando este año en esas playlists que compartimos con vosotros casi a diario. Se trata de una de las canciones que ha venido publicando durante los últimos tiempos Ankli. Sobre una base funky, la joven madrileña despliega su desparpajo en lo que termina siendo un tema en favor de la liberación y el empoderamiento. La artista, que suma casi 100.000 oyentes mensuales en Spotify y acaba de sacar otro single llamado ‘Mis demonios’, nos cuenta que curiosamente odiaba el ron aprovechando que ‘Roncola’ será nuestra «Canción del Día» hoy.

¿Qué anécdotas nos puedes contar sobre ‘Roncola’? ¿Cómo surgió?

Lo gracioso de ‘Roncola’ es que al principio yo odiaba el ron. Surgió porque era una bebida que yo justo nunca bebía y a raíz de escribir la canción ya no me pido otra cosa. La compusimos Carlos Ares, Vicco, Freddie, Jorge Román y yo. Hicimos una sesión de composición y entre todos fuimos soltando ideas. Fue un proceso súper divertido, estábamos todo el rato riéndonos, recordado noches de fiesta en las que lo pasamos súper bien.

- Publicidad -

La canción menciona a Disney y habla de desamor, ¿quizá encierra una crítica al amor que nos venden las pelis que vemos de pequeños?

Sí. “Tú me prometiste una peli de Disney” es un crítica absoluta a lo que la sociedad desde que somos pequeñitos y el mundo Disney nos venden. La idea del príncipe azul y todo eso, es como decir “oye, mira, esto realmente no es así”. El amor no es como nos lo pintaron pero bueno, ahora que me he dado cuenta me voy a poner “to mona” y me da igual, me la suda, vamos pa’ lante. Me han engañado toda la vida pero no pasa nada que aquí estoy yo para ponerme guapa un fin de semana y que no necesito ningún príncipe azul.

El tema tiene un teclado que recuerda al rollo analógico vs digital con que juegan siempre Metronomy. ¿Qué nos puedes contar sobre esos sonidos, a nivel sintes, influencias?

En cuanto a los sintes, aquí el maestro ha sido Carlos Ares, que es quien ha producido la canción y quien a los 5 minutos nos dice “chicos, ¿qué os parece esta progresión de acordes?”. Fue la primera idea que se nos propuso y nos encantó. La verdad es que no hemos cambiado nada. No hubo una referencia, no estábamos buscando sonar a nada ni a nadie en específico. Buscábamos algo que nos motivase, un sonido que nos pareciese original y que nos hiciese querer salir de fiesta y de good vibes.

- Publicidad -

¿Te parece esta canción representativa de lo que aguarda a Ankli en el futuro?

Creo que con ‘Roncola’ y ‘Poca suerte’ se ve una dirección bastante clara de por dónde quiero llevar el proyecto. Sin embargo, no me cierro a probar con ningún tipo de género porque al fin y al cabo yo soy músico y lo que me gusta ante todo es la música, no un género en específico. Sí que es cierto que como artista hay que ser fiel a un sonido propio pero no descarto experimentar con otros géneros que se mezclen bien con el tipo de letras que escribo yo, que son muy crudas, actuales y con cero filtros. Considero que hay un sonido específico de Ankli y eso lo consigo con cómo hago la métrica de la letra.

¿Qué es eso de que el ron está de moda? ¿En qué ambientes? ¿Alguna marca favorita de ron para un posible patrocinio de tu carrera?

Es lo que decía antes, durante la composición hablamos de lo que nos gustaba beber y a mí no me gustaba nada. A raíz de la canción sólo bebo eso por eso lo de “ahora está de moda” porque me voy a algún sitio y bebo un ron cola. Está siendo gracioso porque cada vez que estoy de fiesta y alguien pide un roncola me miran y dice “Hey Ankli!”. Me está gustando la sensación.

En cuanto al patrocinio, la verdad es que yo estaría encantada de colaborar con quien fuese, con quien le gustara mi trabajo y apoyase mi carrera. No bebo un ron en particular. Para mí, de momento, como soy una principiante, el ron es ron.