Jedet ha roto su silencio en redes para disculparse tras sus palabras en el programa ‘Las Uñas’, en el que criticó la nueva ley trans, a Irene Montero y a Podemos. Sus comentarios no fueron nada bien recibidos por el público, lo que llevó a la actriz a cancelar su pregón en el Orgullo de Granada el pasado 1 de julio.

Con un escueto «Lo siento» en la caption, Jedet ha subido un vídeo a Instagram en el que se disculpa tras lo ocurrido: “Soy consciente de que muchas personas no van a ver el vídeo completo, por eso quiero aprovechar estos primeros segundos para pedir perdón a mi comunidad”. Tras sus duras declaraciones, la actriz lamenta que “todo el trabajo que he hecho durante años en los medios, en mi carrera, eligiendo proyectos que pudieran posicionarnos a las mujeres trans para que nos dieran una dignidad, es como si se hubiera ido a la mierda por no elegir bien unas palabras”.

Jedet explicó una de sus frases más controvertidas, cuando afirmó que «las mujeres y las mujeres trans no son lo mismo»: “Quiero pedir perdón por no usar la palabra cis en la entrevista. He dicho en innumerables ocasiones que el feminismo que excluye a las mujeres trans no es feminismo. Solo intentaba decir que a veces nosotras, las mujeres trans, estamos tan preocupadas de tener el cis passing que se nos olvida que hay muchos derechos que tenemos que conquistar”

Se disculpó directamente con Irene Montero, y reconoció que desconocía que para elaborar la ley se había consultado a personas trans: “Claro que quiero una ley trans, doy gracias a que se ha aprobado. Patiné muchísimo y lo siento. Pido perdón a Irene Montero por haberle faltado el respeto con mis palabras. Estoy tan acostumbrada a que nos usen que pensé que ella era una más”.

“Sigo pensando que la ley trans debe mejorar algunas cosas, pero es como todo. Tengo fe en esta ley, la agradezco y doy las gracias a quiénes la han hecho posible. Siento de todo corazón haber hecho daño a alguien”, agrega la actriz, mientras admite que ha recibido «amenazas de muerte» por parte de personas de su propio colectivo. Tras mencionar esto, sentencia el comunicado: “Por favor, dejadme un poco en paz. Ya lo he aprendido, y no voy a hablar de nada nunca más”.

En el mismo post Sindy Takanashi, presentadora de ‘Las Uñas’, se disculpa en forma de comentario por no haber tratado el tema como se merecía: «Me disculpo de corazón si he herido a alguien porque entiendo la sensibilidad que requiere este tema y que yo no tuve”.