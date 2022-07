BLACKPINK vuelve en 2022. El portal dedicado al k-pop Soompi informa que un representante de YG Entertainment ha confirmado que la girl band surcoreana volverá oficialmente el próximo mes de agosto con nueva música. Por ahora, BLACKPINK se encuentra ultimando los detalles de su segundo álbum de estudio. Este mes de julio, la banda rodará un videoclip.

Además de la confirmación de que hay nuevo single y disco de BLACKPINK en camino, el representante ha confirmado que la banda se encuentra preparando una gira mundial para presentar dicho álbum que será histórica. «Con intención de expandir la conexión emocional con sus fans, (BLACKPINK) emprenderá la gira de mayor envergadura que jamás ha realizado una girl band surcoreana», ha dicho. La fuente promete «más proyectos grandes» acorde al «estatus» de la formación.

El «comeback» de BLACKPINK es a todas luces uno de los más esperados del año en el mundo del pop. El cuarteto formado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa no publica disco desde octubre de 2020, cuando llegó al mercado su debut oficial ‘THE ALBUM‘, que contenía macrohits del tamaño de ‘How You Like That’ o ‘Ice Cream’ con Selena Gomez dentro de una secuencia de apenas 8 cortes. Ese mismo año, BLACKPINK colaboraba con Lady Gaga en ‘Sour Candy’, incluido en ‘Chromatica’.

En los últimos tiempos, dos integrantes de BLACKPINK han hecho sus pinitos por separado. Especialmente Lisa arrasaba en las plataformas con ‘MONEY’, mientras Lisa triunfaba con ‘On the Ground’. La pionera Jennie sacó single sola hace unos años. Curiosamente, Jisoo, vocalista principal de BLACKPINK, todavía no ha publicado música en solitario, aunque no lo descarta.

Recientemente, BLACKPINK ha sido noticia por ser el primer grupo musical que supera la cifra de 75 millones de suscriptores en su canal de Youtube.