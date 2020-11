BLACKPINK, uno de los grupos más exitosos en el mundo en este momento, había sacado un álbum dedicado al mercado nipón, que era un recopilatorio de pistas publicadas en uno de sus varios EP’s. También hubo discos en directo, singles sueltos… pero entre ‘Blackpink’, ‘Blackpink In Your Area’, ‘Blackpink Tour’ y demás estratagemas editadas cada año desde 2017, lo cierto es que no había un disco de estudio de BLACKPINK como tal. Secamente, se han quitado esa espinita con este lanzamiento que han tenido a bien llamar ‘THE ALBUM’. En mayúsculas, como ellas mismas, quizá en honor al tamaño de sus récords o al presupuesto de sus vídeos.

Lo deberían haber llamado más bien ‘The Mini Album’, pues hablamos de 8 pistas que, cuales candidatas a Eurovisión, ocupan rigurosamente 24 minutos. Para qué más, por otro lado: nadie espera que un disco de la «girl group» formada por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa renueve el mercado, a lo sumo que nos ofrezca los momentos más disfrutones posibles; y por tanto, a menos pistas, más posibilidades de que no sobre nada.

Respecto a lo primero, ‘The Album’ no, no renueva el mercado. Más bien todo lo contrario. El single ‘How You Like That’ tiene unos drops como de producción de Diplo de 2014, su canción para «haters» ‘Pretty Savage’ un poco lo mismo, y las bases trap se asoman de vez en cuando sin sonrojo como si el último año de la música pop no hubiera existido. Uno se pregunta si colaborar con Dua Lipa en el pasado no les ha servido para escuchar un poco ‘Future Nostalgia‘ y si los beats de su excelente colaboración con Lady Gaga, ‘Sour Candy’, definitivamente de lo mejor de ‘Chromatica‘ (¿para cuándo un vídeo de verdad?), no les han sugerido revisitar también los 90, por ejemplo.

En otras ocasiones, que BLACKPINK y sus colaboradores de confianza R. Tee (de nombre real Kim Jung-gu) y «24», se hayan inspirado en otras cosas, da un poco más igual. Es el caso de ese pelotazo llamado ‘Ice Cream’ entonado junto a Selena Gomez después de que las chicas tuvieran ocasión de conocerse en 2018. Lleno de metáforas sexuales, presenta una co-autoría de Ariana Grande, lo cual tiene bastante gracia, pues no habría venido nada mal tal pepinazo en la secuencia del reciente ‘positions’. Igualmente, ‘Lovesick Girls’, con una co-autoría nada garantista de David Guetta, suena a un popurrí entre Avicii, Icona Pop y en una de sus estrofas Shakira, pero a nadie le importa ni esto ni ese vídeo del que tuvieron que eliminar unas escenas por la sexualización de la mujer enfermera, porque el tema funciona. Casi tanto como ‘Love to Hate Me’, donde pre-estribillo y estribillo suman un tema sólido como un castillo.

‘THE ALBUM’ nos deja momentos gozosos como ‘Bet You Wanna’, la colaboración de Cardi B referenciando su hit con Bruno Mars, o el momento «Oriente Medio» de ‘Crazy Over You’; y otros un tanto más anodinos, como la balada ‘You Never Know’, donde Lisa de repente parece Lana del Rey. Un bidón de helado no dura mucho más de 24 minutos fuera de la nevera, sin que a nadie le preocupe demasiado debatir sobre ello. Ellas seguirán arrasando igual con o sin ayuda de Occidente: ‘How You Like That’ es finalmente su tema más reproducido de este disco, ni remotamente ‘Ice Cream’.

Calificación: 5,8/10

Te gustará si te gustan: el k-pop, Lola Indigo, Little Mix, Diplo

Lo mejor: ‘Ice Cream’, ‘Love to Hate Me’, ‘Bet You Wanna’

Escúchalo: ‘Love to Hate Me’