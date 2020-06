BLACKPINK pasan del house con Lady Gaga a la batucada de ‘How You Like That’

BLACKPINK han sido una de las artistas invitadas en ‘Chromatica’, el nuevo álbum de Lady Gaga que veía la luz hace unas semanas. Las surcoreanas han aparecido en uno de los temas destacados del disco, el hipnótico house-pop de ‘Sour Candy’, el cual acaba de potenciarse con un curioso «lyric video» en el que las letras no se aprecian demasiado.

El lanzamiento de ‘Sour Candy’ ha planteado el escenario perfecto para que Rosé, Jennie, Lisa y Jisoo perpetren su propio regreso a la música con un nuevo single que puede escucharse desde hoy. Y ‘How You Like That’, que las chicas llevan varios días tanteando en Youtube con varios «teasers» de ambientación futurista a la par que inquietante, no tiene nada que ver con los ritmos house del tema de Gaga, sino que más bien recuerda a los ritmos híbridos de hip-hop, EDM y pop (y en este caso de sonidos orientales) que suele darse en el Top 40 americano actual, por gente como Jennifer Lopez o Jason Derulo.

Lo mejor de ‘How You Like That’, además de los pegadizos tarareos de su estribillo, es su sorpresa final en forma de batucada, potenciada al 200% en el espectacular videoclip que BLACKPINK presentan de dicha canción. Una superproducción con referencias a la selva, el fuego, el hielo o la ciencia ficción, con la que os dejamos.