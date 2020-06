Lady Gaga y BLACKPINK montan un videojuego como lyric-video para ‘Sour Candy’… pero apenas se leen los «lyrics»

Que en España la tendencia de ‘Chromatica‘ y sus singles en las listas de streaming esté a la baja, no quita que el nuevo disco de Lady Gaga sea una gran obra de pop. Y entre sus temas, desde el principio destacaba ‘Sour Candy‘, el single que alía a Germanotta con el girl-group surcoreano BLACKPINK. Ahora se lanza un lyric-video –lo cual hace sospechar que no habrá un vídeo en condiciones protagonizado por sus intérpretes– para esta canción que, aunque es bastante espectacular en lo visual, no cumple su cometido: apenas se lee la letra, los dichosos «lyrics».

Se trata de un trabajo del artista 3D Sam Rolfes, que ha hecho clips musicales en el pasado para Matthew Dear, Dawn Richard o Danny L Harle y Caroline Polachek, entre otros. Para Gaga y el grupo femenino de K-pop, ha emulado un videojuego en el que cada una de ellas dirige una especie de nave de combate con aspecto de hada. Una buena idea, la verdad. La letra que canta cada vocalista aparece en un visor lateral digital, al estilo de un juego online, y fijarse en ellos es posible, pero dificulta su lectura simultánea mientras se sigue la acción del vídeo, que además es algo confusa con sus movimientos de cámara. La confusión que ha generado esa opción ha desatado una ola de memes bastante graciosillos que se centraban en su poco tino como lyric-video, pese a lo espectacular del clip.

A todo esto, a casi un mes del comienzo de la gira The Chromatica Ball Tour en París, las fechas permanecen en pie y no hay noticias de su cancelación, pese a las restricciones que las autoridades europeas han impuesto a este tipo de eventos por la Covid-19. Quizá en los próximos días haya noticias… o no.



