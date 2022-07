MAX le pone «wasabi» a su disco-pop… tras modelar con Madonna

MAX es el alias de Max Shcneider, cantante y actor estadounidense ya curtido en la industria, pese a sus 30 años. De (post)adolescente, Max actuó en Broadway, apareció en una campaña de Dolce & Gabanna con Madonna y publicó su primer EP. Como actor ha aparecido en series de Nickelodeon como ‘How to Rock’ y, como cantante, ha publicado tres álbumes y colaborado con BTS, Noah Cyrus o Hailey Kiyoko.

Con más de 8 millones de oyentes en Spotify, MAX no es ningún desconocido (al menos en el mundo virtual) y puede presumir de que uno de sus singles, ‘Lights Down Low’, supera los 300 millones de reproducciones en Spotify. ‘Butterflies’, ‘Love Me Less’ con Quinn XCII (cuyo estribillo conoces sí o sí) o ‘Blueberry Eyes’ con Suga de BTS son otros de sus éxitos.

- Publicidad -

Después de lanzar tres álbumes largos, ‘Hell’s Kitchen Angel’ (2016), ‘Neon From Now On’ con Party Pupils (2020) y ‘Color Vision’ (2021), MAX está estos días presentando nuevo material al mundo. Un primer single, ‘NEON GUCCI’, de sonido funky y sensual, veía la luz hace unos meses. Y hoy mismo es el turno de ‘WASABI’, la Canción Del Día.

‘WASABI’ es un animado corte de disco-funk y electro-pop que da una idea de por dónde podría haber ido la carrera de Justin Timberlake si hubiera seguido este camino. DNCE, el proyecto «party-pop» de Joe Jonas, también puede ser una referencia. Sin embargo, la potente y refinada producción de ‘WASABI’ remite más bien a los años dorados de Sam Sparro o Frankmusik. ¿Ya toca explotar la nostalgia de los años 2010?

- Publicidad -

Otro de esos temas coquetos y llenos de sensualidad, el título de ‘WASABI’ hace referencia a ese «pequeño extra» que a todos nos puede atraer de una persona. Por el sonido del tema, el encuentro de MAX con su interés romántico es cuanto menos explosivo.