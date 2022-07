U.S. Girls apunta hacia la burbuja inmobiliaria en su nuevo disparo synth-pop

U.S. Girls ha estrenado un nuevo single que, de momento, no indica hacia el lanzamiento de un nuevo álbum, aunque raro sería que no fuese el primer single de un proyecto inminente. ‘So Typically Now’ es, a todas luces, uno de los temas más pop e inmediatos jamás publicados por la canadiense.

En el pasado, Meg Remy ha coqueteado con la música disco de los años 70, pero rara vez ha partido de un sonido tan bailable y electrónico como el que presenta ‘So Typically Now’. En una onda similar a New Order o Georgia, el tema se corona con las piruetas vocales de Kyle Kidd, que lo acercan al góspel y son capaces de «quebrar el cemento», en palabras de la artista.

‘So Typically Now’ es una clara Canción Del Día que, además, viene con mensaje de cariz social, como suele ocurrir con U.S. Girls.

El «now» al que se refiere el tema es, por supuesto, la actualidad, el momento presente. Y el presente que explora Remy en ‘So Typically Now’ es el de la burbuja inmobiliaria. El contexto es Nueva York. En el tema, Remy presenta una sátira sobre los ricos que, durante la pandemia, se mudaron a barrios más adinerados y verdes para huir del coronavirus. «Traidores con préstamos dirigen el espectáculo», sentencia la cantante.

U.S. Girls también participa en este éxodo colectivo de Brooklyn a la Parte Alta de Nueva York, en esta sátira vestida de synth-pop. Canta que va a «cambiar sus contraseñas» y «vender todo lo bueno que tengo para comprar más, no menos».

En un breve comunicado, Remy ha dicho que ‘So Typically Now’ ha «viajado muchos años para llegar a tus oídos» y que «pues decir que es un temazo». La nota de prensa de 4AD incluso apunta a «canción del verano» alternativa. Pasen y escuchen.