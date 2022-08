Genesis Owusu presenta la era de la cucaracha con ‘GTFO’

El álbum debut de Genesis Owusu, ‘Smiling With No Teeth’, fue Disco de la Semana en Jenesaispop y, con su mezcla infinita de géneros, uno de los mayores descubrimientos del año pasado. Hace unas semanas, el artista ghanés-australiano lanzaba ‘GTFO’, su primer single desde el lanzamiento de aquel álbum y su posterior versión deluxe, en el que presenta un nuevo sonido y un nuevo alter ego, The Roach (La Cucaracha). No hace falta más que ver su Instagram.

En ‘GTFO’ (Get The Fuck Out), la canción del día de hoy, Owusu rapea sobre un track sin percusión que recuerda al tipo de melodía que sonaría en una iglesia. Y es que además la canción tiene múltiples referencias a la religión. No hay que ir más lejos de la primera línea para encontrar una, en la que Owusu dice estar «singing hymns to a God that I abandoned» («Cantando himnos a un Dios que abandoné»).

- Publicidad -

En total, la canción parece Owusu recitando una oración, la cual llega a su punto álgido en el estribillo que, de lo simple que es, es totalmente adictivo. No tiene un significado vacío, sino que todo gira en torno al concepto de «La Cucaracha», que trata sobre, en palabras del artista, «ocupar un espacio felizmente y darte cuenta de que, en realidad, nadie quiere que lo ocupes», justo como la vida de una cucaracha.

El tema de la cucaracha está plasmado más explícitamente en el videoclip, en el que Genesis se deja la vida tratando de acabar con una que se ha colado en su sala de rezo. Al final, la cucaracha es aplastada, pero enseguida aparece otra para sustituir su lugar y seguir ocupando el espacio que le pertenece.

- Publicidad -

Una bella metáfora sobre seguir adelante con la que Genesis Owusu se identifica completamente: «Hay muchas personas como La Cucaracha: gente que lucha y que hace lo que tenga que hacer para atravesar viento y marea. Bancarrota, depresión, enfermedad… Dios mismo puede interponerse en el camino, pero un luchador tiene que seguir luchando y una cucaracha tiene que seguir cucaracheando, incluso cuando le dicen GTFO».