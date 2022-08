Dave Gahan y Martin Gore de Depeche Mode se reúnen en el estudio

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Depeche Mode vuelven al estudio: Hace poco nos preguntábamos en el podcast de JENESAISPOP qué futuro aguardaba a Depeche Mode tras la muerte de uno de sus pilares, Andy Fletcher. De momento, parece que el presente de la banda se encuentra en el estudio, donde Dave Gahan y Martin Gore se han dejado fotografiar. «Encontrando estabilidad en lo que conocemos y amamos, y concentrándonos en lo que da la vida sentido y propósito», escribe el grupo.

Katy Perry tira pizzas: Katy sigue ofreciendo su residencia de conciertos ‘PLAY’ en Las Vegas y, de vez en cuando, tiene una noche libre. En una de ellas se la ha podido ver alegremente en una discoteca, tirando pedazos de pizza al público que caen tristemente al suelo debido a su flacidez, en lo que parece totalmente una escena sacada de su concierto… pero no lo es. Es Katy siendo Katy.

Katy Perry throwing pizza to fans in a nightclub in Las Vegas. https://t.co/y7oxGItb0c — Pop Crave (@PopCrave) August 1, 2022

Las amigas Taylor y Selena: Una de las amistades más férreas de Hollywood parece ser la de Taylor Swift y Selena Gomez. Ambas se han reunido recientemente para celebrar el cumpleaños de la segunda, que ha cumplido 30 años el pasado 22 de julio. En las fotos, Selena aparece risueña mientras Taylor reproduce el número tres con los dedos, o dice OK con el dedo pulgar.

El encuentro de Rosalía y Chanel: La gira de ‘MOTOMAMI‘ de Rosalía ha dejado imágenes tan icónicas como la del encuentro entre Belén Esteban, Pedro Almodóvar y la propia Rosalía. Otra de ellas captura el encuentro entre la autora de ‘SAOKO’ y Chanel. ¿Estamos viendo el futuro de la música española, además del presente? Muchas ganas de comprobar qué está preparando Chanel después de ‘Slo Mo’.

Anitta pasa por quirófano: Anitta ha pasado por quirófano para operarse de endometriosis, enfermedad que sufre desde los 20 años. Desde el post-operatorio ha querido mandar un mensaje de apoyo a las mujeres que lo sufren: «Dejo esta experiencia deseando que todas las mujeres del mundo tengan más acceso al diagnóstico y comprensión de esta enfermedad que afecta a tantas personas pero a la vez de la que se habla tan poco».

El encuentro de Nelly Furtado y Dua Lipa: Acabamos de ver a Nelly Furtado subirse a un escenario con Drake en Toronto. Estos días, la autora de ‘Folklore’ también ha tenido oportunidad de reunirse con Dua Lipa en la mencionada ciudad, donde pasaba la gira de ‘Future Nostalgia’.

Dua, nombrada Embajadora de Honor de Kosovo: Hablando de Dua, la cantante londinense acaba de ser nombrada Embajadora de Honor de Kosovo, ciudad de la que proceden sus padres y en la que vivió pocos años de su vida antes de mudarse a Londres. «Es un honor y un privilegio poder representar a mi país por todo el mundo», ha expresado.

Doja Cat se rapa: Doja Cat ha decidido raparse cabello y cejas porque no le «gusta tener pelo». Explica que, de todas formas, siempre lleva peluca. En cuanto a las cejas, el rapado le está permitiendo dibujarse diseños de ceja tan bonitos como los que muestra en el post. Por otro lado, lautora de ‘Planet Her‘ ha criticado la «falsa preocupación» que han mostrado sus fans por raparse, dando a entender que necesita atención psiquiátrica.

El «cock ring» de Frank Ocean: No hay manera de que Frank Ocean saque disco, pero el cantante sí ha lanzado un curioso anillo erótico o «cock ring» que cuesta la friolera cifra de 25.000 dólares. Es dorado, es bonito, sí… y así es cómo luce en el pene de un modelo que no, no es el propio Frank, lo sentimos. Muy bien pero queremos disco, gracias.

Fran Perea canta en la calle: Estos días se ha viralizado un vídeo que muestra a Fran Perea cantando ‘1 + 1 son 7’, la canción de ‘Los Serrano’, de improviso en un karaoke callejero de Madrid. El momento lo ha tramado Ángel Villascusa de la Cadena Ser, pero Perea está encantado.