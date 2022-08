El pasado mes de mayo conocíamos la inesperada muerte de Andy Fletcher, miembro fundador de Depeche Mode. La noticia ha dejado devastados a sus seguidores, que se preguntan qué futuro aguarda al vocalista Dave Gahan y al compositor principal Martin L. Gore sin quien parecía el pegamento que los unía. Dedicamos uno de los capítulos de verano de «Revelación o Timo, el podcast de JENESAISPOP», a debatir su función dentro de la banda y a barajar qué futuro aguarda a Depeche Mode, que ya sufrieron antes momentos traumáticos como la partida de Vince Clarke, la de Alan Wilder en los 90 o aquellos 2 minutos en que Dave Gahan estuvo clínicamente muerto.

Pero sobre todo este podcast de casi 2 horas de duración es excusa para repasar toda la discografía de Depeche Mode, para la cual nos hacemos acompañar de nuestro amigo Eduardo Noeda, puntual colaborador de nuestra web sobre todo en sus inicios, y a quien muchos también leeríais en blogs como Electronauta o Discotraxx.

Recordamos el simpático debut de Depeche Mode, lleno de temas de synth-pop; el cambio drástico que supuso la partida de Vince Clarke; la remontada que se vio vislumbrando entre el tercer y el cuarto discos, camino a la que sería su primera obra maestra, ‘Black Celebration’. No pasamos por alto obviamente su «etapa imperial», en la que incluimos ‘Music for the Masses’ y ‘Violator’ pero también un poco el mismo ‘Black Celebration’, y comentamos si los años 90 de ‘Songs of Faith and Devotion’ y ‘Ultra’ fueron un pequeño bajón… o no. Terminamos con aquello que rescatamos del siglo XXI, recordando la polémica que suscitó entre nuestros comentaristas la crítica de ‘Spirit’, hasta ahora su último álbum.

