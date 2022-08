Our Xacobeo Fest anuncia cartel con Primal Scream, Metronomy…

Un nuevo festival ha llegado a Galicia y será antes de lo que crees. El Our Fest Xacobeo se celebrará el próximo 17 de septiembre en Ourense y contará, sobre todo, con propuestas internacionales entre las que se incluyen Primal Scream y Metronomy.

Este festival de nueva creación estará situado en el recinto de Expourense y su cartel cuenta con Primal Scream, Metronomy, Belle & Sebastian, The Big Moon y la única propuesta nacional del festival, Julián Maeso y su Big Band. Los promotores principales del evento han comentado que la idea para el Our Xacobeo Fest nació con la base de «atraer a bandas cabezas de cartel de otros festivales como Primal Scream o Belle & Sebastian, pero también la futuras promesas como The Big Moon».

Our Xacobeo Fest 2022 forma parte de la iniciativa Concertos Do Xacobeo, la cual es responsable de cientos de eventos musicales alrededor de Galicia entre los meses de mayo y noviembre de este año. Las entradas para este nuevo festival de un día ya están disponibles.

