Feist abandona, entre dudas, su gira con Arcade Fire

Feist, que estaba ejerciendo de telonera de la gira de Arcade Fire, que comenzaba esta semana en Dublín y llega el 21 de septiembre a Madrid, ha decidido abandonar el tour. Hace unos días cuatro personas (tres mujeres y una no binaria) acusaban a Win Butler, líder de la banda canadiense, de haberlas acosado a través de las redes y haberlas sometido a tocamientos inapropiados. Butler reconocía haber mandado mensajes de los que se arrepentía en una etapa de depresión y alcoholismo en la que está trabajando con un terapeuta, pero decía que nunca había tocado a una mujer sin su consentimiento y que esas relaciones habían sido consentidas.

Leslie Feist indica en su comunicado de Instagram que estaba en un pub de Dublín cuando leyó el mismo titular que hemos leído nosotros y que no puede imaginar «lo difícil que está siendo para los implicados esta situación», si para ella ya está siendo difícil: «Permanecer en esta gira simbolizaría que defiendo o ignoro el daño hecho por Win Butler, y dejarla implicaría que yo soy el juez y el jurado».

La autora de ‘The Reminder‘ dice que todo esto es «más grande que ella o su gira» y afirma que «ha recibido docenas de mensajes».

Pero continúa: «Todas tenemos una historia dentro de un espectro que va desde la masculinidad tóxica básica hasta la misoginia generalizada, y el hecho de ser agredidas física, psicológica, emocional o sexualmente. Esta situación afecta a la vida de cada una y nos habla en un lenguaje propio de cada uno de nuestros procesos. No existe un único camino para sanar cuando has soportado alguna versión de todo esto, ni un único camino para rehabilitar a los perpetradores. Puede ser un camino muy solitario el de intentar dar sentido a los malos tratos. No puedo resolver eso renunciando, y no puedo resolverlo quedándome. Pero no puedo continuar».

Finalmente, muestra dudas de que esté haciendo lo correcto: «soy imperfecta y esta es una decisión imperfecta, pero de lo que estoy segura es de que la mejor manera de cuidar de mi banda y mi equipo y mi familia es distanciarme de esta gira, no de esta conversación. Las últimas dos noches sobre el escenario, mis canciones tomaron esta decisión por mí (…) Estoy reclamando mi responsabilidad ahora y me voy a casa».

Arcade Fire han enviado un mensaje empatizando con ella: «Lamentamos ver a Leslie irse a casa, pero entendemos completamente su decisión».