Arcade Fire comienzan la gira de ‘WE’ con normalidad

Arcade Fire habían realizado unos cuantos conciertos de presentación de su último disco ‘WE’ a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, no ofrecían ningún concierto desde el pasado mes de julio. Anoche, 30 de agosto, era la fecha en que el tour propiamente dicho comenzaba en Dublín, y este lo hizo con normalidad.

Dos días antes, Win Butler había recibido acusaciones de abuso de poder y conductas sexuales inapropiadas por parte de 3 mujeres y una persona no binaria. Los hechos habrían sucedido entre 2016 y 2019, según el reportaje de Pitchfork, cuando estas personas tenían entre 18 y 23 años y Win Butler, entre 36 y 39. Win ha enviado un comunicado reconociendo que en esa época sufrió depresión y adicción al alcohol, pidiendo perdón por haber enviado mensajes por móvil inapropiados, pero afirmando que las demás acusaciones son falsas y que jamás ha tocado a una mujer sin su consentimiento. Su mujer y compañera de banda, Régine, le respalda por completo.

El Instagram de Arcade Fire se ha llenado de peticiones de que cancelaran la gira. Hay quien pide que den la opción de devolver el dinero. Otros usuarios no están de acuerdo. En nuestras páginas, el comentario más destacado por los usuarios es uno que afirma que «tenemos que hacernos mirar lo que llamamos abusos, o inventar una nueva palabra para lo que supuestamente habría hecho Win. Le damos la misma relevancia a una violacion múltiple que al hecho de que una mujer adulta se involucre en una relación esporádica con otro adulto y si se produce cualquier desalineación en las expectativas que uno y el otro tienen de la misma, entonces la mujer queda ultrajada y traumatizada y el hombre es un violador».

El periódico Irish Times ha entrevistado a varios fans de Arcade Fire en las inmediaciones del recinto para preguntarles qué opinan de las acusaciones. Algunos no se habían enterado siquiera. Uno responde que se lo contó su mujer pero que ha preferido no leerlo y habla de «ser inocente hasta que se demuestre lo contrario». Otro indica que sobre el escenario hay 14 personas y que nunca devolvería su ticket por solo 1 de ellos. Un usuario reconoce que algo oscuro parece haber pasado «pero que se lo esperaba peor por cómo sonaba el titular de Pitchfork». Ninguno ha cancelado a Arcade Fire, aunque hay que recordar que puede haber un sesgo al tratarse de entrevistas a fans que sí han acudido al concierto, y no a los que se han quedado en casa, si los hay.

Por su parte, Los Angeles Times recopila una serie de tuits y opiniones dejadas en Reddit sobre el concierto. Todos los usuarios hablan de normalidad en el show. Win Butler no hizo ninguna referencia a las acusaciones pero sí agradeció a la audiencia su asistencia «desde el fondo de su corazón». Se reportan tan sólo algunos asientos vacíos en el graderío arriba del todo, y también «una gran ovación para la banda».

Mientras Feist, como telonera de Dublín, ha decidido donar lo obtenido en la venta de merchandising a una ONG que trabaja por la mujer, el Women’s Aid local, parece que la gira de Arcade Fire se desarrollará con normalidad. El 21 de septiembre les aguarda Madrid y, aunque las entradas de pista están agotadas, todavía quedan algunas en grada.