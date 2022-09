Britney logra su 4º top 1 en JNSP; Elton John, el 1º

Esta semana ‘Hold Me Closer’, lo nuevo de Elton John y Britney Spears, logra el número 1 de JENESAISPOP gracias a vuestros votos. Se trata del cuarto top 1 de Britney en nuestra lista tras ‘If U Seek Amy’, ‘Perfume’ y ‘Make Me’. Esperemos que ‘Hold Me Closer’ sea más recordada que esas 3 otras canciones en el futuro. Este es el primer número 1 histórico para Elton John en JENESAISPOP. ‘Cold Heart’ junto a Dua Lipa quedaba en el puesto 2 contenida por ‘Don’t Shut Me Down’ de ABBA.

También entran esta semana Hot Chip, Cass McCombs, Mon Laferte, Megan Thee Stallion y Rina Sawayama.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten ALMA / I Forgive Me

Amaia, Aitana / La canción que no quiero cantarte

Arctic Monkeys / There'd Better Be a Mirrorball

Benjamin Clementine / Genesis

Beyoncé / BREAK MY SOUL

Billie Eilish / TV

Calvin Harris, Halsey, Pharrell, Justin Timberlake / Stay With Me

Carly Rae Jepsen / Beach House

Cass McCombs / Belong to Heaven

Cass McCombs / Karaoke

Charli XCX / Used to Know Me

Charli XCX, Rina Sawayama / Beg for You

Christine and the Queens / Je te vois enfin

Elton John, Britney Spears / Hold Me Closer

Ezra Furman / Dressed In Black

FKA twigs / killer

FLO / Summertime

Florence + the Machine / King

Florence + the Machine / My Love

Harry Styles / As It Was

Hope Tala / Leave It on the Dancefloor

Hot Chip / Eleanor

Javiera Mena / La isla de Lesbos

Jessie Ware / Free Yourself

Lil Tjay / Beat the Odds

Lizzo / 2 Be Loved

Megan Thee Stallion / Her

Miqui Puig / Yo no quería estar allí

Mon Laferte / Placer Hollywood

Nicki Minaj / Super Freaky Girl

Panda Bear, Sonic Boom / Edge of the Edge

Rachika Nayar / Nausea

Röyksopp, Susanne Sundfør / Oh Lover

Rigoberta Bandini, Amaia / Así bailaba

Rina Sawayama / Phantom

Rosalía / BIZCOCHITO

Rosalía / Candy

Rosalía / Despechá

Rosalía / Saoko

Shygirl / Firefly

Silvana Estrada / Tristeza

Soleá Morente, Triángulo de Amor Bizarro / Domingos

Sophie Ellis-Bextor / Hypnotized

Steve Lacy / Bad Habit

The Killers / boy

The National, Bon Iver / Weird Goodbyes

Tove Lo / 2 Die 4

Tove Lo / No One Dies from Love

US Girls / So Typically Now

YUNG PRADO / Los dos Ver resultados