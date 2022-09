Las mejores canciones de agosto 2022

Renovamos la playlist con lo mejor de cada mes, una vez terminado agosto. Dos de los temas que más han entusiasmado entre la redacción y el público son los nuevos de Tove Lo y Elton John con Britney Spears. Han sido «Disco de la Semana» durante los últimos tiempos ‘RENAISSANCE’ de Beyoncé, el volumen 2 de la aventura funk de Calvin Harris, Hot Chip, Ezra Furman, Laura Veirs y el álbum ambient de Rachika Nayar.

- Publicidad -

Han dividido a la redacción lo nuevo de Nicki Minaj y Madonna, generando furor y horror a partes iguales. Más unanimidad hay en torno a los notables temas de Panda Bear con Sonic Boom, ‘Horses’ de Maggie Rogers o el clásico de Mon Laferte que hemos recuperado con motivo de su gira española.

Sin dejar de apoyar a artistas consagrados como Arctic Monkeys, que al fin vuelven, o Röyksopp, apostamos también por nuevos talentos como Hope Tala, Lu Demie y nam, entre muchos otros.

- Publicidad -

Tove Lo / 2 Die 4

Elton John, Britney Spears / Hold Me Closer

Fred Again.. / Jungle

Beyoncé / CUFF IT

Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey, Pharrell / Stay With Me

Hope Tala / Leave It On the Dancefloor

Lu Demie / tecnorecuerdos

Cuco / Time Machine

Maggie Rogers / Horses

Röyksopp, Susanne Sundfør / Oh, Lover

Sabrina Carpenter / Read Your Mind

Madonna, Saucy Santana / Material Gworrllllll!

LVL1 / Derr1tete

Nicki Minaj / Super Freaky Girl

Jean Dawson / THREE HEADS*

Panda Bear, Sonic Boom / Edge of the Edge

Rachika Nayar / Nausea

Hot Chip / Freakout/Release

Calvin Harris, Charlie Puth, Shenseea / Obsessed

Arctic Monkeys / There’d Better Be a Mirrorball

- Publicidad -

Mon Laferte / Placer Hollywood

Rina Sawayama / Phantom

Laura Veirs / Seaside Haiku

ALMA / I Forgive Me

Rels B / cómo dormiste?

FLO / Summertime

Genesis Owusu / GTFO

Lil Tjay / Beat the Odds

JID, Kenny Mason / Dance Now

Blackpink / Pink Venom

nam / Pies en la pista